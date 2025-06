CNU 2025: cronograma oficial, política de cotas e reserva de vagas para mulheres na 2ª fase; veja novidades

Novidades sobre o ‘Enem dos Concursos’ foram anunciadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos nesta segunda (30).

Por Redação g1 — São Paulo

30/06/2025 17h02 Atualizado há 12 minutos

Segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU — Foto: Ministério da Gestão e Inovação

O Ministério da Gestão anunciou novidades sobre o edital da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) nesta segunda-feira (30). Ao todo, serão oferecidas 3.652 vagas em 36 órgãos federais.

As inscrições começam no dia 2 de julho e vão até 20 de julho. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na Esplanada dos Ministérios, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, divulgou o cronograma oficial do concurso, além de novidades sobre a política de cotas e que as mulheres ocuparão, no mínimo, 50% das vagas na 2ª fase.

Assim como na primeira edição, o candidato poderá fazer uma única inscrição e concorrer a mais de um cargo, escolhendo suas preferências dentro de um dos nove blocos temáticos, que reúnem áreas de atuação semelhantes.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi confirmada como a banca organizadora da seleção.

Abaixo, veja tudo o que já se sabe sobre o CNU 2025.

💼 Vagas, órgãos participantes e distribuição por cidades

💰 Salários

📋Separação por blocos

🖱️ Como vai funcionar a inscrição?

🧮 Política de cotas

♀️ Reserva de vagas para mulheres na 2ª fase

📝 Como serão as provas?

🧾 Como surgiu o CNU?

📆 Cronograma

💼 Vagas, órgãos participantes e distribuição por cidades

O CNU 2025 vai oferecer 3.652 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, distribuídas.

As oportunidades estão organizadas em nove blocos temáticos, que agrupam cargos por área de atuação semelhante.

Esse formato permite que o candidato dispute várias vagas dentro de um mesmo bloco, com apenas uma inscrição.

Embora a maior parte das vagas esteja concentrada em órgãos com sede em Brasília (DF), também há postos em diversos estados do país.

Salários

Os salários iniciais no CNU 2025 variam de R$ 4 mil a R$ 17 mil, de acordo com o cargo e o nível de escolaridade exigido.

📋Separação por blocos

As vagas estão divididas em nove blocos temáticos, que agrupam cargos por área de atuação:

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

Bloco 2: Cultura e Educação

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Bloco 5: Administração

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Bloco 7: Justiça e Defesa

Bloco 8: Intermediário – Saúde

Bloco 9: Intermediário – Regulação

🖱️ Como vai funcionar a inscrição?

O candidato fará uma única inscrição e poderá escolher os blocos e cargos de preferência. A disputa pelas vagas acontece dentro do bloco temático selecionado.

As inscrições começam no dia 2 de julho e vão até 20 de julho, e devem ser feitas através da página do candidato.

A taxa de inscrição é de R$ 70. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

O prazo para solicitar a isenção na taxa de inscrição começa no dia 2 de julho e termina no dia 8 de julho.

🧮 Política de cotas

A nova edição prevê regras mais robustas para garantir a reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, com deficiência e para candidatos quilombolas. Segundo o governo, a medida reforça o compromisso com a promoção da equidade no acesso a cargos públicos federais. Com isso, a distinção de cotas ficou da seguinte forma:

25% para pessoas negras

3% para pessoas indígenas

2% para pessoas quilombolas

Também está garantida a cota de 5% para pessoas com deficiência (PcD), conforme legislação vigente.

Para os cargos com número de vagas inferior ao mínimo necessário para aplicação das cotas, o MGI já realizou um sorteio para definir a reserva proporcional, conforme estabelece a norma.

♀️ Reserva de vagas para mulheres na 2ª fase

Outro destaque é a adoção de uma ação afirmativa inédita para mulheres: caso o percentual de mulheres classificadas para a segunda fase do concurso seja inferior a 50%, haverá uma equiparação para garantir maior paridade de gênero nessa etapa.

“Não é uma reserva de vaga para mulheres, como é o caso de pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas. Mas vamos fazer uma equiparação do percentual de mulheres que passam da primeira para a segunda etapa”, diz Dweck.

🔎 Na primeira edição do CNU, cerca de 63% dos aprovados eram homens e 37%, mulheres. Esse número foi inverso ao dos inscritos confirmados, que era de 56% de mulheres e 44% de homens.

📝 Como serão as provas?

A prova objetiva será aplicada no dia 5 de outubro de 2025. Ela terá uma parte com questões comuns a todos os candidatos (como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades) e outra parte com perguntas específicas, de acordo com o bloco temático escolhido.

Já a prova discursiva será realizada no dia 7 de dezembro de 2025, apenas pelos candidatos aprovados na primeira fase. O conteúdo e o formato da redação também vão variar conforme a área de atuação.

Prova objetiva

A prova objetiva será de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões varia conforme o nível do cargo:

Nível Superior: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.

Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos.

Prova Discursiva

Na etapa discursiva, os candidatos terão que produzir textos de acordo com o nível de escolaridade exigido pelo cargo:

Nível Superior: 2 questões discursivas, com duração das 13h às 16h.

Nível Intermediário: 1 redação dissertativa-argumentativa, das 13h às 15h.

O tempo de prova também é diferente:

Nível Superior: das 13h às 18h (5 horas de duração).

Nível Intermediário: das 13h às 16h30 (3h30 de duração).

🧾 Como surgiu o CNU?

Na primeira edição do CNU, realizada em 2024, quase 1 milhão de candidatos participaram da seleção, que foi considerada um sucesso pelo governo.

A proposta de unificar os concursos federais em uma prova nacional busca reduzir custos, ampliar a transparência e garantir maior equidade no acesso ao serviço público.

📆 Cronograma

Inscrições: de 2 a 20/7/2025 (com pagamento até 21/7)

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 8/7/2025

Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/2025

Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025

Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025

Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025

Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026