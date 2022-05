CMM realiza reunião sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+

Ocorre nesta terça-feira, 17, na Câmara Municipal de Mossoró (CMM), uma reunião pública intitulada ‘Não quero ser a próxima vítima: Políticas públicas para o combate à LGBTfobia em Mossoró’. A reunião ocorre a pedido do mandato do vereador Pablo Aires (PSB) e conta com a participação de representantes da Ong de luta em defesa da comunidade LGBTQIA+, a Rede Debandeira.

A reunião pública, que acontece as 15h, contará com ativistas da causa LGBTQIA+ de Mossoró e Região, além de instituições e autoridades municipais e estaduais com o propósito de trazer para a sociedade respostas e a construção de propostas, que visem diminuir a violência em suas variadas formas e que são sofridas por todos os que compõem a comunidade LGBTQIA+, especialmente após os recentes crimes com as mortes de três jovens gays em Mossoró.

“Essa reunião será de extrema importância para fazer essa discussão sobre a violência à toda a comunidade LGBTQIA+. Temos o direito de expressar o afeto e o amor para quem a gente ama sem ter de pagar com nossas vidas. Essa violência tem de acabar”, afirma o vereador Pablo Aires.

Recentemente, a cidade de Mossoró foi local de crimes contra homossexuais. O primeiro caso, ocorrido contra Eliel Júnior, foi motivado por ódio, pelo simples fato da vitima ter um relacionamento homoafetivo. Na semana passada, a Polícia Civil prendeu uma dupla que confessou matar dois homens homossexuais, Hadirson Caio e Bruno Hallyson, após os atrair por meio de um aplicativo de relacionamento voltado para o público gay.

O dia 17 de maio foi escolhido também pois é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. A reunião pública é aberta à participação de toda a sociedade interessada em discutir e fortalecer a luta contra a violência à comunidade LGBTQIA+.