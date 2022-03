CMM homenageará entidades que buscam preservar o meio ambiente

Na próxima quinta-feira, 24, às 14h, a Câmara Municipal de Mossoró (CMM) realizará uma sessão solene para homenagear, pessoas, entidades e empresas que atuam na contribuição de ações para preservar o meio ambiente, no município.

Proposição do vereador Paulo Igo (SD), a solenidade faz parte de uma ação da entidade Lixo Zero, que busca incentivar a preservação do meio ambiente, através do projeto Atitude Cidadã, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).

Por mio do Atitude Cidadã, todo o material reciclável é recolhido e levado até o abrigo de resíduos, onde é separado em vidro, plástico, papel, papelão e metal. O material, após separação, é disponibilizado à cooperativa no abrigo de resíduos para posterior coleta.

O projeto tem o objetivo de reconhecer os indivíduos que tornam realidade o conceito Lixo Zero em cada cidade. A premiação é voltada para ações que impactam no coletivo do bairro, cidade ou Estado que demonstram engajamento e comprometimento imediato com a causa, envolvendo questões que englobam o conceito de lizo zero no mundo.

Na sessão solene dessa quinta-feira, nove empresas, instituições e pessoas receberão uma moção de congratulação como reconhecimento pelos serviços prestados à cidade de Mossoró. São eles:

1 – Associação Quintas do Lago

2 – Programa Manhã TCM

3 – Tira Entulho Ambiental

4 – Ufersa

5 – Loja Clib Kids Sustentável

6 – Acrevi

7 – Ascamarem

8 – Raniere Barbosa de Lira

9 – Dilvan Justino Pessoa Alves