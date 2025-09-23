Clube espanhol ironiza colocação de Vinicius Jr. na Bola de Ouro 2025

CNN Brasil

Vinicius Jr. ficou fora do top 10 na disputa pela Bola de Ouro de 2025, marcando sua primeira queda desde que entrou na lista dos 30 finalistas em 2022.

Após conquistar o segundo lugar em 2024, o atacante do Real Madrid e o clube espanhol protestaram contra a escolha de Rodri como vencedor, boicotando a cerimônia em apoio ao jogador. No mesmo ano, Vini foi premiado com o The Best da Fifa.

Contudo, nesta temporada, o atacante despencou para a 16ª colocação na disputa pela Bola de Ouro.

O Real Betis, da Espanha, ironizou a posição do atleta nas redes sociais.

“Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, publicou o perfil oficial do clube, repetindo um post de Vinícius Jr. após sua derrota para Rodri, do Manchester City, na edição anterior do prêmio.