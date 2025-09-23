Clube espanhol ironiza colocação de Vinicius Jr. na Bola de Ouro 2025
Jogador do Real Madrid ficou na 16ª colocação na disputa pelo prêmio
CNN Brasil
Vinicius Jr. ficou fora do top 10 na disputa pela Bola de Ouro de 2025, marcando sua primeira queda desde que entrou na lista dos 30 finalistas em 2022.
Após conquistar o segundo lugar em 2024, o atacante do Real Madrid e o clube espanhol protestaram contra a escolha de Rodri como vencedor, boicotando a cerimônia em apoio ao jogador. No mesmo ano, Vini foi premiado com o The Best da Fifa.
Contudo, nesta temporada, o atacante despencou para a 16ª colocação na disputa pela Bola de Ouro.
O Real Betis, da Espanha, ironizou a posição do atleta nas redes sociais.
“Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, publicou o perfil oficial do clube, repetindo um post de Vinícius Jr. após sua derrota para Rodri, do Manchester City, na edição anterior do prêmio.
Sem grande protagonismo e com escassez de grandes títulos pelo clube na temporada, o jogador não chegou como o principal brasileiro da disputa. Raphinha, do Barcelona, foi o melhor colocado, na quinta posição.
Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor do mundo após votação realizada por jornalistas de 100 países, definidos pelo ranking da Fifa.
Veja os jogadores do top 10
- 1º – Dembélé (França/PSG-FRA)
- 2º – Lamine Yamal (Espanha/Barcelona-ESP)
- 3º – Vitinha (Portugal/PSG-FRA)
- 4º – Salah (Egito/Liverpool-ING)
- 5º – Raphinha (Brasil/PSG-FRA)
- 6º – Hakimi (Marrocos/PSG-FRA)
- 7º – Mbappé (França/Real Madrid-ESP)
- 8º – Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea-ING)
- 9º – Donnarumma (Itália/PSG-FRA)
- 10º – Nuno Mendes (Portugal/PSG-FRA)
Veja posições de 11 a 30
- 11º – Pedri (Espanha/Barcelona-ESP)
- 12º – Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG-FRA)
- 13º – Harry Kane (Inglaterra/ Bayern de Munique-ALE)
- 14º – Desiré Doué (França/PSG-FRA)
- 15º – Viktor Gyokeres (Suécia/Sporting-POR/Arsenal-ING)
- 16º – Vinicius Jr. (Brasil/Real Madrid-ESP)
- 17º – Robert Levandowski (Polônia/Barcelona-ESP)
- 18º – Scott Mctominay (Escócia/Napoli-ITA)
- 19º – João Neves (Portugal/PSG-FRA)
- 20º – Lautaro Martinez (Argentina/Inter de Milão-ITA)
- 21º – Serhou Guirassy (Guiné/Borussia Dortmund-ALE)
- 22º – Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool-ING)
- 23º – Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid-ESP)
- 24º – Fabian Ruiz (Espanha/PSG-FRA)
- 25º – Denzel Dumfries (Holanda/Internazionale-ITA)
- 26º – Erling Haaland (Noruega/Manchester City-ING)
- 27º – Declan Rice (Inglaterra/Arsenal-ING)
- 28º – Virgil van Dijk (Holanda/Liverpool-ING)
- 29º – Florian Wirtz (Alemanha/Liverpool-ING)
- 30º – Michael Olise (França/Bayern de Munique-ALE)