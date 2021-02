Clube do Vinil Mossoró entrevistará Armandinho neste domingo (21)

O primeiro programa do Clube do Vinil de 2021 terá um nome de peso no cenário musical nacional: Armando da Costa Macêdo. Pelo nome completo você sequer faz ideia, mas se anunciarmos Armandinho da Bahia aí tudo fica em seus devidos lugares.

Armandinho já nasceu correndo atrás do trio elétrico afinal seu pai, Osmar Macêdo, não só fez a dupla com Dodô como também foi o idealizador dessa invenção que mudou totalmente o cenário dos carnavais na Bahia e, hoje, no Brasil inteiro.

A entrevista acontece no programa Clube do Vinil deste domingo (21), a partir das 10h, no canal do Youtube do Clube, oportunidade em que o artista contará muitas histórias sobre suas mais de cinco décadas de carreira e, com possibilidade de dar uma “palinha” ao vivo.

PANDEMIA E ENCONTROS VIRTUAIS

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19 e os encontros presenciais ficaram cada vez mais impossibilitados de acontecer. Por causa disso, o Clube do Vinil Mossoró optou por realizar entrevistas com pessoas que colecionam discos de vinil, algo bem caseiro, e voltado para os próprios integrantes do grupo.

A ideia evoluiu até chegar a bate-papos com pessoas conhecidas nacionalmente, como o baixista da banda Os Inocentes, Anselmo “Monstro” Carlucci, e o presidente do fã-clube Revolution, dedicado ao quarteto The Beatles, Marco Antônio Mallagoli – que esteve com cada beatle em oportunidades distintas.

O fechamento do ano passado foi com chave de ouro: nada menos do que uma entrevista de mais de duas horas de duração com o músico Charles Gavin, ex-baterista da banda Titãs.

Para 2021 os contatos estão sendo feitos com grandes nomes da música brasileira, tudo para proporcionar entretenimento de qualidade para os integrantes do clube e para os amantes do vinil do país e do mundo.

SERVIÇO

Programa do Clube do Vinil com o guitarrista Armandinho

Data: Domingo, dia 21 de fevereiro, às 10h

Canal do Youtube: Clube do Vinil Mossoró