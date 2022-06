Clorisa Linhares e Ney Lopes recebem apoio do Patriota para pré-candidaturas ao Governo e Senado

A sede do Partido Patriota ficou pequena, nesta quarta-feira à noite, ao receber lideranças para a legenda confirmar o apoio aos pré-candidatos Clorisa Linhares, ao Governo do Estado, e Ney Lopes, ao Senado, ambos do PMB (Partido da Mulher Brasileira). O ato recebeu filiados dos dois partidos, formalizando união em um bloco de oposição.

A adesão reuniu os diretórios regionais: Viviane Oliveira de Souza (PMB) e Marcel Vital (Partido Patriota); além de demais membros dos partidos.

“Receber o apoio do Patriota é ter certeza do melhor projeto para o Rio Grande do Norte. A oposição ganha força e mais voz para crescer cada vez mais a nossa pré-campanha.”, disse Clorisa. A pré-candidata também enfatizou que na sua trajetória política sempre seguiu com coerência e determinação. “Sempre respeitei os meus ideais, com perfil para o conservadorismo, honrando a família e ideologia da direita”, destacou.

Já Ney Lopes destaca a adesão como decisiva para um novo momento. “A hora é de união e receber aliados com a essência do Patriota, juntos agora para fazer diferente do que estamos vendo aí. Não somos mais um, somos a verdadeira oposição”, disse o pré-candidato ao Senado.

“O Patriota entra em um projeto de gente séria, com Clorisa e Ney, pessoas que têm história e valores de uma reputação intocável. Estamos do lado certo. Vamos avançar já na pré-campanha”, disse Marcel Vital, dirigente do Patriota.

BlogdoBG