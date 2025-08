Cirurgia de vítima de agressão em elevador foi um ‘sucesso’, afirma hospital

A vítima de agressão dentro de um elevador em Natal, Juliana Soares, foi submetida a uma cirurgia de reconstrução facial nesta sexta-feira 1º. O procedimento aconteceu no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e teve duração aproximada de oito horas, começando às 9h e terminando por volta das 17h.

Segundo o hospital, a operação foi conduzida por uma equipe especializada em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.

“A intervenção transcorreu de forma segura, conforme o planejamento cirúrgico previsto, com o objetivo de restabelecer a funcionalidade e a estética facial da paciente”, informou o Huol, em nota oficial divulgada após o procedimento.

A paciente permanece internada na unidade hospitalar, sob cuidados pós-operatórios. A previsão de alta médica depende da evolução clínica nos próximos dias. O hospital acrescentou que o atendimento foi feito conforme protocolos técnicos e éticos, com acolhimento humanizado e acompanhamento multiprofissional.

A cirurgia é parte do tratamento das lesões causadas por agressões que ocorreram no dia 25 de julho, dentro do elevador de um prédio residencial no bairro de Lagoa Nova, Zona Sul de Natal. Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que a vítima foi agredida com socos no rosto e na cabeça por um homem que seria seu companheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio.

Ainda na nota, o hospital afirmou que mantém o “compromisso com a assistência qualificada, a defesa da vida e a promoção dos direitos humanos no Sistema Único de Saúde (SUS)”.