A candidata Cinthia Sonale (PSDB) venceu as eleições municipais em Grossos, e se tornará a primeira prefeita eleita na história do município. Ela tem como vice, o irmão do ex-prefeito Veronilde, Galego Caetano.

Cinthia foi eleita com 3.007 votos válidos. Em segundo lugar ficou Erasmo Carlos (PC do B), com 2.520, seguido de Clorisa Linhares (PP), que obteve 2.232.