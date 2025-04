Cinco campi do IFRN têm vagas abertas para cursos técnicos de Nível Médio Subsequente

A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) do IFRN publicou, no dia 1° de abril o Edital n° 17/2025, para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos técnicos subsequentes presenciais do Edital n° 07/2025, com ingresso no primeiro semestre de 2025. As inscrições estarão abertas às 14h do dia 2 de abril e finalizadas às 23h59 do dia 13 de abril, na Área do Candidato.

Ao todo, estão disponíveis 64 vagas em diversos cursos, distribuídos entre os campi Apodi, Mossoró, Natal-Central, Natal-Centro Histórico e Nova Cruz. A seleção seguirá os critérios estabelecidos no edital.

O resultado final será divulgado às 14h do dia 14 de abril, e as matrículas irão acontecer nos dias 15, a partir das 8h, até o dia 16 de abril, às 23h59m.

Vagas

Campus Curso Turno Vagas

Apodi Agropecuária Matutino 26

Mossoró Eletrotécnica Vespertino 1

Informática Matutino 1

Mecânica Vespertino 21

Saneamento Noturno 1

Natal-Central Estrada Noturno 2

Mineração Vespertino 5

Natal-Centro Histórico Eventos Vespertino 1

Guia de Turismo Noturno 1

Nova Cruz Administração Matutino 5