Cinco bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido

Moradores de cinco bairros de Mossoró estão com o abastecimento de água reduzido, em virtude de um problema que ocorre com o poço 24. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que equipes estão no local, tentando realizar o conserto do poço o mais rápido possível.

Enquanto isso, os moradores dos bairros Planalto 13 de Maio, Bom Jesus, Inocoop do Alto do São Manoel e parte da Iha de Santa Luzia devem ser abastecidos pelas águas da Adutora Jerônimo Rosado, que reforça o abastecimento naquela região.

“A Caern fará o reforço no envio de água para as áreas afetadas com a adutora Jerônimo Rosado. A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde desta terça-feira, 10. Após religar são necessárias 48 horas para normalização”, informou a companhia.

Os poços tubulares são responsáveis por 70% do abastecimento de água em Mossoró, enquanto a Adutora Jerônimo Rosado abastece 30% da cidade. Bairros mais altos, como os abastecidos pelo poço 26, recebem água tanto dos poços quanto da adutora.