Cientista do Comitê Científico se posiciona contrária ao retorno de aulas presenciais no Rio Grande do Norte

Após o ajuizamento de uma Ação Civil Pública por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) nesta semana para obrigar o Estado a autorizar o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas, o Comitê Científico do RN se posicionou contrária a ação do órgão.

Segundo a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e infectologista Marise Reis, PhD em Saúde Pública, que faz parte do comitê “o retorno às aulas é uma prioridade”, mas infelizmente não pode acontecer neste momento.

“Com o número de casos e as taxas de ocupação das UTIs lá em cima, acima de 80%, não é recomendado que se retorne as aulas. Na verdade, que se retorne nada. O ideal seria que pudéssemos fazer um período maior de afastamento social para garantir a descida de casos e óbitos”, explicou o parecer do comitê.

“Não é hora pra abrir nada até que haja o controle da transmissão na comunidade. É esse o objetivo de manter o afastamento social nesse momento, reduzir a transmissão do vírus”, reafirma a cientista.

Apesar do posicionamento da cientista, ainda não há um documento formal do Comitê sobre a situação. O secretário estadual de educação, Getúlio Marques Ferreira disse esta semana que as aulas presenciais só retornarão após parecer do Comitê Científico do RN.

