Cidades do RN recebem 93 mil doses de vacina contra gripe; campanha começa em 7 de abril

Secretaria Estadual de Saúde iniciou distribuição das vacinas nesta quinta-feira (27). Dia “D” de mobilização ocorre em 10 de maio. Vacinação inicialmente é para grupos prioritários.

Por g1 RN

27/03/2025 16h36 Atualizado há uma hora

Vacina contra gripe influenza no Rio Grande do Norte Natal RN — Foto: Divulgação/Sesap-RN

Vacina contra gripe influenza no Rio Grande do Norte Natal RN — Foto: Divulgação/Sesap-RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) iniciou nesta quinta-feira (27) a distribuição do primeiro lote de vacinas contra a influenza, com 93.890 doses, para as cidades do Rio Grande do Norte. A campanha da vacinação começa no dia 7 de abril.

As doses devem ser entregues no interior a partir das Unidades Regionais de Saúde Pública e, para os Municípios da Região Metropolitana, da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat).

A vacinação é exclusiva para grupos prioritários neste início de campanha (veja mais abaixo quem pode receber).

A Sesap orientou, portanto,que os municípios potiguares realizem uma busca ativa de quem pode receber a vacinação, com o objetivo de alcançar a meta de imunização, que é de 90%.

A campanha terá como dia “D” de mobilização nacional a data de 10 de maio.

Quem pode se vacinar?

A nova medida adotada pelo Ministério da Saúde na estratégia de vacinação deste ano é a inclusão do imunizante no Calendário Nacional de Vacinação de rotina:

para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

para idosos a partir dos 60 anos e gestantes.

A meta estipulada pelo ministério é imunizar, pelo menos, 90% de cada um desses grupos prioritários para a vacinação de rotina.

Além disso, a vacinação contra a Influenza ocorrerá como estratégia especial para os seguintes grupos definidos como prioritários em 2025:

puérperas;

povos indígenas;

quilombolas;

pessoas em situação de rua;

professores do ensino básico e superior;

profissionais de saúde;

das forças de segurança e salvamento;

das forças armadas;

pessoas com deficiência permanente;

caminhoneiros;

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

trabalhadores portuários e dos correios;

população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Prevenção

A Sesap reforça que a vacinação é considerada a melhor forma de prevenção contra a influenza, tendo a capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo as complicações da doença, as internações e o número de óbitos.

Quantidade de vacinas

➡️ O maior volume de doses será destinado a Natal, que receberá mais de 24 mil imunizantes. Para a região Oeste, com sede em Mossoró, serão distribuídas mais de 16 mil doses.

➡️ A região Agreste contará com 10 mil doses, enquanto o Mato Grande receberá aproximadamente 9 mil.

➡️ Para os municípios do Seridó estão previstas 8.860 doses, enquanto o Alto Oeste e o Trairi começam a campanha com, respectivamente, 7.400 e 5.300 doses.

➡️ Na Região Metropolitana, Parnamirim será contemplada com 6.370 doses, enquanto Extremoz, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, na sequência, 1.130, 2.100 e 2.570 doses.