Cidadela terá quase 60 apresentações musicais durante o MCJ; confira programação

Na 26ª edição do “Mossoró Cidade Junina”, a Cidadela vem com um novo conceito. A cidade cenográfica passa a ter layout mais realista, com elementos físicos e toda decoração característica do São João, com direito a bandeirinhas e balões iluminados. Além da ampla praça de alimentação, que neste ano está maior, o espaço contará com quase 60 apresentações musicais durante as festividades do MCJ.

Os shows na Cidadela iniciam dia 7 de junho, fomentando a apresentação de artistas locais ao evento. Serão 12 noites de festa, com dois palcos integrados ao evento, com apresentações simultâneas. Na estreia, quarta-feira (7), seis artistas da terra vão abrilhantar o início dos shows na Cidadela, a partir das 22h.

Na abertura dos shows, no palco 1, ao lado da Capela de São Vicente, se apresentam Netinho Santos e Banda; Allê Almeida e Forró Atração; Maykon Miller. Já no palco 2, em frente ao Sebrae, os shows ficam por conta de Mozão e Banda; Analu; Muny Santos.

A festa segue na quinta-feira (8), com Netinho Leal e Gigantes do Arrocha no palco 1. A artista Nida Lira e o cantor Dr. Ever animam o 2º palco do evento. Na sexta-feira (9), será a vez de Marcelo Alexandre e Juninho Voice cantarem e encantarem o público no palco 1 da Cidadela.

No fim de semana, a festa segue com muita música regional a partir das 22h. No sábado (10), no palco 1, a animação será garantida pelos artistas Rubens Bruno; Bartozinho Galeno; Elas Cantam Brega. No palco 2, André da Mata; Samba Mix e Xandão encerram o sábado de festa na cidade cenográfica.

Fechando a primeira semana de shows, no domingo (11), no palco ao lado da Capela de São Vicente, os artistas Lenilton Lima e Henrique Moraes garantem a animação do público. Já no palco em frente ao Sebrae, a festa fica por conta de Marcos Jr. e Banda; Robinzband.

A programação na Cidadela tem continuidade na quinta-feira (15), com Marília Kardinaly e Banda Corcel 2, no palco 1. Já no palco 2, Israel Ribeiro e Akarajazz trazem um repertório diferenciado para a festa. Sexta-feira (16), será a vez da Banda 2 Takes e Gaby Viegas cantarem sucessos da música brasileira no palco 1. As atrações Farra de Casal, Ana Pauta e Forró Classe A comandam o palco 2 da Cidadela.

Os shows no sábado (17) ficarão por conta de Swllen Pimentel; Toca-fita de Corcel; e Caixa Pop no palco ao lado da Capela de São Vicente. No outro palco, se apresentam Kelly Silva; Gabriela Mendes; e Aleff Henrique. No domingo (18), Fernanda Azevedo e Banda; e grupo Somos 3 encantam o público no palco 1. As atrações Radiola Club e Frequência 2 se apresentam no palco 2.

A festa na Cidadela retorna na quinta-feira (22), com a Banda Dr. Zé e Cacá Mendonça, no palco 1. Forró dos Contatinhos; Rosy Cantora e Naelson Jr. são atrações no palco 2. Na sexta-feira (23), será a vez da apresentação de Ragganorte e Mailson Bass, no palco ao lado da Capela de São Vicente. No palco 2, teremos a animação de Carlinhos Nave e Everaldo Miguel.

Após o “Boca da Noite”, no dia de São João, 24 de junho, a festa no MCJ tem continuidade na Cidadela, com Symmara Fernandes e Thyalis Martins, a partir das 23h. Mozart Max e Fellipe Costa encerram a programação da 26ª edição do “Mossoró Cidade Junina” 2023.