CID AUGUSTO – SAFADÃO NA PREFEITURA E AQUI EM CASA

Safadão na prefeitura

Viralizou nas redes sociais, o vídeo em que oito pessoas ensaiam a coreografia da música “Fala mal de mim”, de Pedro Sampaio, Daniel Caon e Wesley Safadão, na Secretaria do Desenvolvimento Social e Juventude de Mossoró.

Quer me pegar

A militância da ex-prefeita Rosalba Ciarlini (PP) entendeu como indireta do allysismo, embora a letra praticamente se encerre no refrão “Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo/ Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo/ Tu não larga o meu amorzinho gostoso”. De fato, as duas correntes são se largam. Love is – always – in the air na terra da Liberdade, do pioneirismo e da resistência.

Nada de queimação

Entrei em contato com a Secretaria de Comunicação Social do município, que esclareceu: “O vídeo foi gravado no projeto do Dia Mundial do Lazer, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer”. Nada de queimação de expediente ou de manifestação política, segundo a narrativa oficial.

Prossegue

“Durante toda a semana”, prossegue o esclarecimento, “equipes da pasta do Esporte visitaram todas as secretarias, que reservaram alguns minutos para atividades de lazer e descontração. Tiveram na Secom, quarta-feira, por exemplo. Ontem, fechando a semana, foi a vez da Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude”.

Fora do contexto

Acredito, de verdade, que o vídeo esteja sendo explorado fora do contexto. Coisa da política paroquiana. De toda forma, merece reprovação a iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer que, a despeito das medidas sanitárias em vigor, promoveu circulação e aglomeração de pessoas na pior pandemia da história da humanidade.

Safadão aqui em casa

Em tempo, minha dona e gestora, Clarisse Tavares, fã incondicional de Wesley Safadão, jura de pés juntos, mãos postas e olhos rútilos que a coreografia está errada. Então, arremedando Jair, o Messias, “tem que consertar essa ‘qüestão’ aí, pô”. Bora lá:

Outros vídeos

Para descontrair, compartilho com você, a quem não sei se chamo de leitor, ouvinte ou telespectador, uma vez que o jornalismo se tornou multimídia, dois vídeos gravados em situações inusitadas.

1 – O primeiro envolve Boris Iéltsin, poderoso presidente da Rússia, dançando na campanha presidencial de 1996, após discurso aos jovens da cidade de Rostov do Don (aportuguesei). Sinta o gingado:

2 – A segunda performance, de 2012, é de paraquedistas do Exército de Israel ao som de “Ai se eu te pego”, também conhecida como “If i catch you”, do internacional Michel Teló.

Agravo espiritual

Um advogado de Mato Grosso interpôs “Agravo espiritual dirigido às divindades que eventualmente possam existir como instâncias superiores” ao Supremo Tribunal Federal (STF), para questionar decisão do ministro Edson Fachin que rejeitou seus pedidos iniciais.

Divindades

A peça sobrenatural foi protocolada, conforme o subscritor, “[a]penas para que as divindades eventualmente existentes tomem conhecimento do esperneio e revolta do Subscritor; também para que Vossa Excelência, caso leia esta Petição ou dela seja informado por seus assessores, torno públicas as Razões Recursais”.

Aquém do além

O ministro Edson Fachin, com toda formalidade e educação, negou seguimento ao agravo, determinando encaminhamento de cópias da petição e da decisão à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para abrir processo disciplinar contra o causídico, se a entidade entender conveniente. Enquanto isso, “no aquém do além aonde que veve os mortos”, entidades jurídicas aguardam ansiosas para analisar o caso.

Clique aqui e leia a decisão de Edson Fachin.

A escolha

O jornalista Hélio Schwartsman, Folha de S.Paulo, dá o tom da campanha presidencial de 2022, caso Lula seja candidato contra Bolsonaro: “Não sei quanto a você, leitor, mas, entre o ‘corrupto’ e o ‘assassino’, a escolha não me parece difícil”. Tais adjetivos, a propósito, já vêm sendo empregados pelos grupos rivais.

Luta camponesa

17 de abril é o Dia Nacional da Luta Camponesa, que hoje marca o 25º aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, onde a polícia do Pará matou 19 trabalhadores rurais sem-terra, em 1996. As forças do Estado eram comandadas pelo coronel Mário Colares Pantoja, com autorização expressa do secretário de Segurança Pública, Paulo Sette Câmara, para “usar a força necessária, inclusive atirar”.

Da mulher que sou

A professora Araceli Sobreira Benevides, da gloriosa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), realizou na última quarta-feira, 14 de abril, o pré-lançamento do livro Poesia para lembrar da mulher que sou. A obra leva o selo Trairy, da Editora CJA.

Pedra do Sertão

Não comprei ainda, mas já recomendo porque conheço a escrita de Araceli, por haver sido seu aluno no curso de Letras da Uern e estar entre os leitores cativos do blog Pedra do Sertão (https://pedradosertao.blogspot.com/), de onde tomo a liberdade de transcrever o poema de hoje.

Redes sociais

