CID AUGUSTO – ROMANCE BARRADO

Romance barrado

O escritor Marcos Ferreira, mestre na poesia, no conto e na crônica, decidiu enveredar pelo romance. Sua primeira obra do gênero foi enviada recentemente para determinado concurso na Europa, mas acabou barrada pela Receita Federal brasileira.

CPF do pseudônimo

Uma das regras básicas de todo certame literário, o anonimato dos concorrentes até manifestação dos jurados, vai de encontro à norma da Receita que não permite sair do País, encomendas nas quais o nome do remetente não corresponda a um CPF.

Cruz e caldeirinha

Agora, diante do pacote devolvido, o romancista exclama, shakespeareanamente: “Ser ou não ser desclassificado, eis a questão!”. Se não se identificar, o governo barra. Se o fizer na parte externa do envelope, o livro será desclassificado.

Falta de sensibilidade

O cronista e advogado Antônio Rosado Maia, quando um artista era interrompido diante dele, afirmava – na lata! – ao causador da impropriedade: “Você não tem a menor sensibilidade poética”. Digo o mesmo à Receita, que atropela o lirismo com o trator da burocracia.

De Macau para o mundo

O jornalista Túlio Lemos volta às origens depois da temporada como prefeito de Macau-RN. O elo entre Tubiba e o público se dará pelo blog que leva o seu nome, hospedado no www.blogdotuliolemos.com.br, a partir de domingo, 18 de abril, com o slogan “Jornalismo verdade, jornalismo independente, jornalismo coragem”.

Futuro

Grito em vereador e murro na mesa são símbolos de uma gestão moderna, comprometida com o futuro. E as mudanças estão apenas começando.

Abertura

O governo de São Paulo anuncia a retomada gradual das atividades não essenciais. Até 2 de maio, todos os municípios paulistas estarão na fase de transição. A ideia é abrir tudo, com risco mínimo de retroação, para evitar o puxa encolhe.

No RN

A governadora Fátima Bezerra (PT) também adota postura sensata na tentativa de barrar a pandemia que já matou mais de cinco mil pessoas no Rio Grande do Norte, com rotinas estabelecidas mediante estudos e análises do Comitê Científico.

Segunda instância

Reinstalada ontem a comissão da Câmara dos Deputados responsável pela análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 199/19, que trata da prisão de pessoas condenadas em segunda instância, ou seja, no âmbito dos tribunais regionais federais e estaduais.

Princípios

A prisão compulsória antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória fere os princípios constitucionais da ampla defesa (direito de se defender por todos os meios legais), da presunção de inocência ( a pessoa só pode ser considerada culpada mediante decisão definitiva) e da individualização das penas (cada réu deve ser tratado de acordo com suas condições pessoais e peculiaridades do seu processo).

Amor na praia

O deezer acaba de lançar o single Amor na Praia, de Lázaro Braz, nome artístico do músico e advogado areia-branquense Lázaro Amaro dos Santos e Silva. Dele também estão na plataforma as músicas Oração Subordinante, Carimbock do Mato Solto e A Estranha. Da última, só não presta a letra, que é minha. Confira aqui.

Sisu

Divulgada hoje, a lista dos candidatos selecionados na primeira convocação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) das universidades brasileiras.

Espera

O prazo para participar da lista de espera por uma vaga de ensino superior está aberto e se estende até 23 de abril. Se nada mudar, as matrículas da chamada regular serão realizadas de 19 a 23 de abril.

Primeiro lugar

Falando em Sisu, o destaque deste ano é o caicoense Luiz Gustavo de Oliveira, 19. Filho da lavadeira Francileide Marques, estudando com muita dificuldade, ele conquistou o primeiro lugar no curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte(UFRN).

Consoada

Na coluna de ontem, citei Consoada, de Manuel Bandeira, mas apenas de passagem. Hoje transcrevo o poema inteiro:

Quando a Indesejada das gentes chegar

(Não sei se dura ou caroável),

talvez eu tenha medo.

Talvez sorria, ou diga:

— Alô, iniludível!

O meu dia foi bom, pode a noite descer.

(A noite com os seus sortilégios.)

Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,

A mesa posta,

Com cada coisa em seu lugar.