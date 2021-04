O mistério da Liga

Estou intrigado com a “municipalização” do Estádio Manoel Leonardo Nogueira, Nogueirão, e com os prejuízos que o suposto acerto entre a prefeitura de Mossoró e a Liga Desportiva Mossoroense (LDM), antiga proprietária do imóvel, pode trazer aos cofres públicos.

Indisponibilidade

Até onde sei, o Nogueirão encontra-se indisponível há anos por força de penhora em processo da Justiça do Trabalho, podendo até ser leiloado para pagamento da dívida com um ex-funcionário. Se isso acontecer, o que será dos investimentos públicos em sua reforma? Veja matérias de 2013 sobre o tema:

Inteiro teor

A propósito, uma certidão de inteiro teor fornecida pelo 6º Cartório de Mossoró, aos 19 de fevereiro de 2021, indica que o estádio “encontra-se ONERADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL a 2ª VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN, desde 18/02/2021”.

Quem é mesmo o pai da criança?

A certidão supracitada – confira aqui – apresenta outro dado interessante: a festejada “municipalização” de Allyson Bezerra, apesar de averbada em 2021, deu-se por reversão do imóvel para o poder público municipal no governo Francisco José Lima Silveira Júnior, por meio do decreto nº 4.434/2014.

TAC

A reforma, apenas para constar, é necessária para garantir a segurança de atletas e torcedores, e deve se processar conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o município e o Ministério Público (MP), sem o qual, a propósito, a Justiça não teria autorizado a realização de jogos.

Prazo curto

A prefeitura tem seis meses, a contar de 9 de março de 2021, para sinalizar o estádio, adequar as escadarias às normas técnicas, garantir acessibilidade a portadores de necessidades especiais, reformar os balcões das cantinas e recuperar os banheiros. O descumprimento acarretará multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00, com juros e correção monetária. TAC pra você!

Quebra do lado mais fraco

Por outro lado, se a prefeitura se cercou de cuidados para blindar o Nogueirão da dívida trabalhista da LDM, o que será do trabalhador que tinha, naquele patrimônio, a única chance de receber os direitos judicialmente reconhecidos?

O outro lado

Pedi esclarecimentos à Secretaria de Comunicação da prefeitura de Mossoró. Assim que as perguntas forem respondidas, garanto disponibilizar a correspondência neste mesmo espaço.

Que maravilha

Bolsonaro resolveu anunciar na TV Globo. Ontem, no intervalo do Fantástico, assisti à propaganda que descrevia o Brasil como quinto País que mais vacina contra a Covid-19, graças aos esforços do governo federal. Por um momento, senti-me em Israel.

A Globo é forte

Ao todo, de acordo com o site Poder 360, a administração pública federal investiu R$ 32,2 milhões em comerciais sobre vacinação, em emissoras de TV, no período de janeiro a março de 2021. A Globo teria ficado com a parcela maior, de R$ 9,8 milhões, secundada pela TV Record, com R$ 9,6 milhões.

Xô do Rei!

O cantor Roberto Carlos completa 80 anos hoje. Fãs mais ardorosos não se contiveram e foram à calçada do prédio onde ele mora declarar “como é grande o meu amor por você”. O Rei se aperreou e deu uma nota pedindo, pela caridade, que a galera respeite as normas sanitária e não provoque aglomerações em seu nome. Xô pra casa!

Pelos WhatsApps da vida

Não há mais fatos locais. Um acidente de trânsito ocorrido em Cajazeiras-PB entupiu os grupos de WhatsApp de Mossoró, especialmente da área jurídica. Os envolvidos, duas jovens e o promotor de Justiça da comarca, que, acusado de estar sob o efeito de álcool no instante da ocorrência, foi fisicamente agredido.

Tchau, querida

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, cita o potiguar Henrique Eduardo Alves 93 vezes no livro Tchau, querida – o diário do impeachment, publicado em parceria com Danielle Cunha, pela editora Matrix.

Gente da gente

Com uma menção, aparecem José Agripino, Beto Rosado, Antônio Jácome, Rafael Motta, Walter Alves e Zenaide Maia. Já os nomes de Fábio Faria, Garibaldi Alves Filho e Rogério Marinho são referenciados duas vezes, enquanto o de Felipe Maia, quatro.

Borogodó

As citações a políticos do RN são factuais, exceto em relação a Henrique Alves, destacado como grande articulador, sempre ao lado do ex-presidente Michel Temer desenrolando pepinos do governo do PT na Câmara Federal. Acima deles, é claro, somente o autor do livro, Eduardo Cunha, que se revela o miolo do “o” do borogodó.

Traição

A disponibilidade do ex-deputado potiguar ao Palácio do Planalto teria se encerrado com a traição do PT e de Lula, na eleição estadual de 2014. “Citei o exemplo de que Lula tinha ido à TV pedir votos para o concorrente de Henrique Alves, que ele nunca tinha visto na vida, enquanto Henrique tinha sido leal ao governo do PT durante anos”, Narra Cunha – Cacofonia? Será? Acunha…

Denúncias

O livro aborda de forma direta as denúncias contra os Eduardos, Cunha e Alves, na Justiça Federal do RN, tratadas sempre como doações eleitorais.

Janduí

Assista ao vídeo promocional do documentário sobre o Rei Janduí, com roteiro e direção de Paulo Sérgio de Sá Leitão, imagens, edição e fotografia de Jorge Luis. O material foi divulgado hoje, em homenagem ao Dia do Índio. Janduí, líder dos Tarairius e da resistência aos portugueses durante a Guerra dos Bárbaros, no século XVII, viveu na região do Vale do Açu.

Para constar

“Um adversário fraco te enfraquece. Um concorrente burro te emburrece. Uma oposição frágil, fragiliza um governo” (Mario Sergio Cortella).

Matéria de Poesia

Com a palavra, Manoel de Barros; com a voz, Antônio Abujamra: