Ciclone extratropical deve causar tempestades fortes e granizo em várias regiões do estado de SP, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta nesta quinta-feira (6) para a formação de fortes tempestades entre esta sexta-feira (7) e sábado (8) em razão de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.

Com a combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões pontuais (são descargas violentas de ar que descem de nuvens de tempestade e atingem o solo em linha reta, espalhando ventos que podem ultrapassar 200 km/h).

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas tendem a ser fortes e rápidas. Os acumulados previstos variam por região, sendo:

Acumulado de chuva muito alto: Presidente Prudente e Marília;

Acumulado de chuva alto: Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara;

Acumulado de chuva médio: região metropolitana de SP, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e Litoral Norte.

Ainda segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento podem chegar a:

115 km/h no Litoral Norte;

110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e região de Itapeva;

100 km/h na região metropolitana de São Paulo e nas regiões de Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira;

95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Integração com estados de Sul e Sudeste

Como a passagem do ciclone extratropical se desloca pelos estados do Sul em direção a São Paulo, as Defesas Civis de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro atuarão de forma integrada, segundo a Agência SP.

Durante a evolução do sistema, os Centros de Monitoramento dos quatro órgãos compartilharão informações em tempo real para acompanhar o deslocamento do ciclone e seu comportamento em cada estado, aumentando a acurácia das ações preventivas e de resposta.

Gabinete de crise mobilizado

Segundo a Agência SP, do governo estadual, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, e a Defesa Civil mobilizará o gabinete de crise no sábado (8), que é o dia com maior potencial de tempo severo no estado.