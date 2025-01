Ciclista morre atropelado na BR-304 em Mossoró

Um acidente com vítima fatal foi registrado no final da tarde desta terça-feira, 7, no viaduto do bairro Nova Betânia, em Mossoró. De acordo com informações, um ciclista, que até o fechamento desta matéria não havia sido identificado, trafegava as margens da BR, quando foi colidiu por uma caminhonete.

O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Testemunhas afirmaram que o ciclista seguia na contramão da via.