Cicília Maia passa a integrar diretoria da Abruem

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Raquel Maia Leite, foi escolhida para compor a diretoria da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). Ela irá compor o Conselho Deliberativo da entidade, ao lado das reitoras Célia Regina Diniz (UEPB) e Julienne Resende Cunha (Unifimes).

O reitor da URCA, Francisco do O’ de Lima Júnior irá comandar a Abruem nos próximos dois ano, tendo como vice-presidente Odilon Máximo de Morais (UNEAL). A escolha aconteceu durante o 67º Fórum de Reitores da Abruem, que acontece em Alagoas, Maceió.

“A ocupação de espaços de liderança por mulheres é uma pauta importante, que defendemos em todas as instâncias e fizemos também essa defesa na Abruem. A presença de cinco mulheres na diretoria de uma entidade nacional como a Abruem é mais um passo na luta pela equidade de gênero”, afirmou Cicília Maia.

Um texto publicado na edição desta sexta-feira, 20, do Jornal O Povo, Cicília Maia fala sobre a importância das universidades públicas localizadas nos interiores. Ela informou que essas instituições são capazes de ampliar o impacto social do ensino superior na vida das pessoas, promovendo a educação e cidadania também em pequenas e médias cidades, por meio de uma atuação multicampi e capilarizada.

“Muitas delas foram as primeiras a levar cursos de ensino superior gratuito a cidades interioranas de seus estados, como é o caso da Uern, nascida em Mossoró, onde está localizada sua sede, e presente hoje em mais cinco municípios potiguares (Assú, Patu, Caicó, Pau dos Ferros e Natal). A universidade pública brasileira é um patrimônio vivo deste País e por ela precisamos estar atentos e juntos na defesa da sua autonomia plena e dos investimentos necessários para sua manutenção”, informou um trecho da publicação.