Cicília Maia e Chico Dantas são reeleitos à reitoria da Uern

A comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) – discentes, docentes e técnicos (as) – participou nesta terça-feira, 18 de março, da eleição para Reitor(a) e Vice-reitor(a) da Uern.

Com uma votação histórica, a Prof. Dra. Cicília Raquel Maia Leite foi reeleita para o cargo de Reitora e o prof. Dr. Francisco Dantas de Medeiros Neto foi reeleito para o cargo de Vice-reitor. Juntos, eles estarão à frente da gestão da Uern pelos próximos quatro anos.

O pleito eleitoral de 2025 representa um marco histórico para a Instituição. Esta é a primeira eleição para reitor(a) e vice-reitor(a) sem a necessidade da formação de uma lista tríplice, extinta em 2021 pela governadora Fátima Bezerra, reforçando a autonomia da universidade em eleger seus gestores diretamente.

Esta também foi a primeira eleição da Uern que contou com chapa única, sinalizando uma universidade cada vez mais unida em torno de um projeto de excelência e inclusão.

O presidente da Comissão Eleitoral, prof. Armando Lúcio Ribeiro, avalia a eleição como tranquila: “Tivemos uma eleição dentro da conformidade, sem nenhum incidente. Por ter sido uma chapa única, tivemos uma participação expressiva da comunidade acadêmica, superando as expectativas”, declara.

Ele ressalta que esse é um momento histórico para a Uern. “Pela primeira vez, tivemos uma eleição sem a lista tríplice. Isso significa que a comunidade acadêmica pôde exercer a sua democracia de forma plena”, frisa. Armando Lúcio parabeniza os integrantes da Comissão eleitoral pela condução do pleito. “Tivemos uma eleição clara, aberta e transparente”, disse.

Para Cicília Maia, a participação expressiva da comunidade acadêmica representa a confiança e reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido. “Hoje celebramos mais um momento histórico para a Uern! Pela primeira vez, não há lista tríplice. Pela primeira vez, tivemos candidaturas únicas para reitora e vice-reitor. E, acima de tudo, registramos a maior votação da história da nossa universidade. Esse resultado é a expressão da confiança da comunidade acadêmica no projeto que estamos construindo juntos: uma Uern mais forte, mais democrática, mais inclusiva e mais conectada com a sociedade”, comentou.

Cicília Maia agradece o apoio de toda a comunidade acadêmica. “Agradecemos profundamente a toda nossa comunidade acadêmica (estudantes, docentes e técnicos) que acreditou e reafirmou, com seu voto, esse caminho de transformação e crescimento. Seguiremos firmes, com diálogo e compromisso, fortalecendo essa construção coletiva. A Uern Mais que sonhamos está acontecendo, e essa vitória é de todos nós”, declara a reitora.

O vice-reitor Chico Dantas externa sua alegria e agradecimento à comunidade acadêmica que chancelou o trabalho que vem sendo desenvolvido na gestão universitária. “Estamos muito felizes com esse resultado, que demonstra um reconhecimento e confiança. Mesmo sendo chapa única, fizemos uma campanha com disposição e o mesmo espírito democrático, de modo que a gente possa refletir os anseios da nossa comunidade em nossa carta programa”, declara. Ele destaca que o projeto a partir de agora é seguir em frente com o mesmo trabalho, com dedicação e respeito à Uern.

A eleição para reitor e vice-reitor da Uern contou com a participação de 79,19% dos docentes, 91,2% dos técnico-administrativos e 22% dos discentes. A candidata à reitora contou com 3.410 votos, já o candidato a vice-reitor teve 3.375 dos votos válidos.

A Comissão Eleitoral deverá enviar o resultado ao Conselho Universitário (Consuni) até dia 8 de abril, que terá até dia 14 de abril para encaminhar o resultado ao Governo do Estado para homologação.

A posse da reitora e do vice-reitor reeleitos ocorrerá no dia 28 de setembro de 2025, durante a Assembleia Universitária.