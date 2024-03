Chuvas transformam paisagem e fazem recarga de açudes no Seridó

Em pouco mais de um mês, o Açude Dourado, reservatório usado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte para abastecimento de Currais Novos, passou da condição de seco para totalmente cheio. O Dourado tem capacidade para 10,3 milhões de metros cúbicos de água doce. No início de fevereiro tinha apenas 630 mil metros, equivalente a 1,42% da capacidade.

A situação era tão crítica que o governo do Estado, em comum acordo com a Codevasf, responsável pela obra, antecipou a construção do trecho 4-Norte da Adutora Seridó, preparando a infraestrutura para enfrentar um possível colapso no fornecimento de água de Currais Novos e Acari. Juntos, os dois municípios têm quase 52 mil habitantes.

No final da noite de quinta-feira (14), o Dourado atingiu a capacidade máxima e transbordou. A água que sai pelo sangradouro vai para o Gargalheiras. A última vez que o reservatório transbordou foi em março de 2020. Assim como o Dourado, o Gargalheiras estava seco no início de fevereiro. A medição feita hoje (15) registrava um volume de 10,9 milhões de metros cúbicos, 24,7% da capacidade, 17 vezes maior do que tinha em 01/02/24. E continuava recebendo água nesta sexta-feira.