Chuvas superam 100mm em várias regiões do RN e elevam recargas de reservatórios

ASCOM/EMPARN-RN

Domingo, 19 de março, dia de São José, com registros de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. Os maiores acumulados superaram os 100 milímetros em 3 das quatro regiões do estado. O município de Brejinho (Agreste Potiguar) foi o que mais choveu, com 115,6mm, seguido de Lajes (Central Potiguar) com 106mm, Baía Formosa (Leste Potiguar) 101mm e Alexandria (Oeste Potiguar), 79,4mm. Na capital potiguar choveu 55,9mm. As chuvas que estão ocorrendo por todo o RN já trazem reflexo no volume dos pequenos e médios reservatórios que começam a sangrar e levar águas aos mananciais de grande porte. Para os fiés, a ocorrência de chuva no dia de hoje significa um ano de boa safra e colheita.

Os dados são do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) referente ao período de 24h, sendo das 9h15 do sábado (18) até o mesmo horário deste domingo.

As chuvas resultam da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI), principal sistema meteorológico pela formação de nuvens de chuva. “A previsão para o domingo é de céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões. O cenário para os próximos dias é favorável para continuidade das chuvas com regularidade e boa distribuição em todo o estado”, comentou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot. “A tendência é de chuvas com volumes de normal a acima do normal nesse trimestre março, abril e maio de 2022”, completou.

Recarga aos reservatórios do RN

Entre os reservatórios monitorados pelo Instituto de Gestão das Águas do RN, o açude Beldroega, localizado em Paraú, com capacidade para 8.057.520 m³, atingiu 100% da sua capacidade e começou a verter águas (sangrar), que ajudarão a aumentar o volume da Barragem Mendubim, localizada em Assu.

A barragem Dinamarca, localizada em Serra Negra do Norte, também começou a sangrar durante este final de semana, o reservatório atende ao abastecimento da cidade e possui capacidade para 2.724.425 m³.

Outros reservatórios de menor porte também já começaram a sangrar por todo o Estado, como o açude Merejo, localizado em Doutor Severiano; barragem Macambira, localizada na zona rural de Caicó; e do açude Pessoa, localizado em São Miguel.

Entre os mananciais monitorados pelo Igarn, o açude boqueirão de Parelhas também começou a receber águas e aumentou 7,0 centímetros na sua lâmina de água, acumula atualmente 3,784 m³, que correspondem a, aproximadamente, 5% da sua capacidade, que é de 84,79 milhões de metros cúbicos. Apesar do baixo volume, a informação é positiva para a população, pois o reservatório ainda não havia tido aporte hídricos na atual quadra chuvosa.

O açude Dourado, localizado em Currais Novos, que estava seco até a última terça-feira, também começou a receber águas e já acumula, aproximadamente, 500.000 m³, percentualmente, 4,84% da sua capacidade total, que é de 10,32 milhões de metros cúbicos.

O maior reservatório do RN, a Armando Ribeiro Gonçalves acumula, aproximadamente, 1.182.250.000 m³, correspondentes a 49,82% da sua capacidade, na última segunda-feira (13), a barragem estava com, aproximadamente, 1.176.440.000 m³, equivalentes a 49,57%.

A barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do estado, também está recebendo águas e acumula 230.730.000 m³, percentualmente, 38,47% da sua capacidade, que é de 599,71 milhões de metros cúbicos. No início da semana, o reservatório estava com 217,17 milhões de metros cúbicos, que correspondem a 36,21% da sua capacidade total.

Canais de Informação

O Sistema de Monitoramento da Emparn pode ser acessado por meio dos seguintes endereços: emparn.rn.gov.br, aba Mateorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil disponibiliza à população os canais de acesso à informação, como alertas emitidos a partir das análises de dados dos serviços de meteorologia. Ao efetuar o cadastro, o cidadão passa a receber esses alertas. Whatsapp: 55 61 2034-4611 ou no link: https://wa.me/556120344611; ou receber via SMS, cadastrando o CEP através do número: 40199.

Acesse o boletim pluviométrico neste link. http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/seara/DOC/DOC000000000303783.PDF