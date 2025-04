Chuvas no Estado ficam abaixo da média esperada para o mês de março

As chuvas no mês de março no Rio Grande do Norte ficaram abaixo da média climatológica prevista. Eram previstas chuvas de 144 milímetros, porém o volume observado foi de 96,1 mm; representando um desvio negativo de -10,2 mm. A Mesorregião Central foi a que apresentou maior diferença entre chuva observada (96,1 milímetros) e chuva esperada (144 mm) – desvio negativo de -33,3.

Segundo a Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn, essa situação de pouca chuva ocorreu devido à condição de bloqueio atmosférico que atuou sobre a Região Nordeste durante praticamente toda a segunda quinzena do mês de março, caracterizando a formação de um veranico (período sem chuva de mais de 10 dias).

A maior concentração das chuvas aconteceu nas regiões Leste e Agreste e em áreas isoladas do Alto Oeste e região de Mossoró. Nas demais áreas do Estado, as chuvas apresentam índices abaixo do normal, como mostram as figuras do mapa.