Chuvas devem diminuir no interior e aumentar no Litoral e Agreste, segundo Emparn

Nas últimas semanas do mês de abril, foi verificada uma diminuição na incidência de chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte. As poucas precipitações que ocorreram no Estado se concentraram basicamente no Seridó Oriental, Alto Oeste e no Litoral Leste.

Segundo dados da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN), todo o Rio Grande do Norte registrou chuvas abaixo da média climatológica, com um desvio negativo de -55,1%. sendo o maior registro negativo apresentado na região do Agreste com -69,0%.

A falta na regularidade das chuvas trouxe problemas para a agricultura e para a recarga hídrica nos principais reservatórios do Estado. Confira abaixo o resumo das condições de chuva observada no Estado em abril:

Mesorregião Chuva Observada (mm) Chuva Esperada (mm) Desvio Observado (%) Oeste Potiguar 90,0 170,2 -47,1 Central Potiguar 59,5 122,7 -51,5 Agreste Potiguar 31,1 100,3 -69,0 Leste Potiguar 64,8 152,8 -57,6 Estado 61,4 136,5 -55,1

Maio aponta fim do período de chuvas nas regiões Oeste e Central

Para maio, a situação não deve mudar muito, segundo a Meteorologia da EMPARN, já que este mês é, climatologicamente, o último do período chuvoso nas regiões Oeste e Central; e o início das chuvas no Leste da região Nordeste, com influência principalmente nas regiões Leste e Agreste do Estado.

“Normalmente durante a segunda quinzena do mês de maio ocorre um veranico (período sem chuvas), indicando o final da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), consequentemente o final do período de chuvas no interior. O período chuvoso do Leste do Nordeste é influenciado pelas condições termodinâmicas do Oceano Atlântico Sul, principalmente pelo posicionamento e intensidade do Centro de Alta Pressão do Atlântico Sul, isso vai influenciar na intensidade e direção dos ventos de sudeste e determinar o padrão das chuvas”, como indica o boletim divulgado pelo setor de Meteorologia da EMPARN.

Condições nos oceanos não são favoráveis

A Unidade de Meteorologia da EMPARN indica que, mesmo com condições favoráveis para a ocorrência de chuvas na região Nordeste, pontadas pela situação apresentada nos oceanos Pacífico (condição de normalidade) e o Atlântico (faixa equatorial mais aquecida), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), se posicionou ao Norte da sua posição normal para a época, causando bloqueio sobre o Nordeste e dificultando a ocorrência de chuvas.

Pelas atuais condições apresentadas no Oceano Atlântico Sul durante as últimas semanas, ainda não há uma situação favorável para a ocorrência de boas chuvas nas regiões Leste e Agreste, pois o vento predominante está sendo de Sul/Sudeste, dificultado a formação de instabilidades oceânicas.

As previsões indicam que a partir da segunda quinzena de maio, as condições termodinâmicas do Oceano Atlântico Sul deverão melhorar, indicando que as chuvas durante os meses de maio a julho de 2025, nas regiões Leste e Agreste deverão ficar entre as categorias Normal a um pouco Acima do Normal.

Os valores previstos para período de maio a julho estão na tabela abaixo (em milímetros). Destaca-se que para as Regiões Oeste e Central, aonde o período chuvoso deverá se encerrar durante o mês de maio, as chuvas deverão ficar abaixo dos valores apresentados:

Mesorregião Maio/25 Junho/25 Julho/25 Total Oeste 101,4 46,5 27,4 175,2 Central 71,5 34,7 26,9 133,1 Agreste 91,0 93,8 81,7 266,4 Leste 171,1 211,8 176,8 559,7