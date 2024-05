Chuvas de até 96 mm são registradas no litoral potiguar; estado tem alerta climático

O Rio Grande do Norte registrou chuvas de até 96,6 milímetros entre a manhã de quarta-feira (29) e a manhã desta quinta-feira (30), segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado (Emparn). O maior volume foi registrados em Rio do Fogo, no Litoral Norte potiguar.

Dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia para cidades do RN, com previsão de chuvas de até 100 milímetros por dia, publicado na quarta-feira (29), foram prorrogados até esta sexta-feira (31) pelo órgão.

Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), informou possibilidade moderada de ocorrência de movimentos de massa na região metropolitana de Natal, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, “podendo ser suficientes para deflagrar deslizamentos pontuais em encostas urbanas e quedas de barreira à margem de estradas e rodovias”.

As chuvas mais fortes se concentraram principalmente no litoral, em cidades como Rio do Fogo, São Miguel do Gostoso (52 mm) e São Gonçalo do Amarante (29,4 mm), na região metropolitana. Embora também tenham registrado uma noite chuvosa, Natal e Parnamirim tiveram chuvas de cerca de 14 mm, segundo o monitoramento da Emparn.

Uma estrada de terra que ligava Rio do Fogo e Touros desabou por causa da força da água. No mesmo município, moradores registraram alagamentos em ruas da praia de Zumbi.

Na praia de Muriú, em Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal, moradores registraram uma rua alagada, com água na altura da cintura dos moradores.