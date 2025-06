“Chuva de Bala no País de Mossoró” encerrará as apresentações nesta sexta, 27

Com mais um ano de sucesso, o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” encerrará as apresentações nesta sexta-feira, 27. Todos os dias o evento contou com um número significativo do público mossoroense e de turistas vindo de várias regiões do país, para prestigiar a história de Mossoró contada por meio de um elenco de artistas locais, com direção de Leonardo Wagner.

“Estamos muito felizes, muito realizados por um processo maravilhoso. Agradeço imensamente à Prefeitura de Mossoró pela confiança, esta é a terceira vez que estamos à frente desse projeto maravilhoso. Todo elenco está realizado. O público aceitou mais uma vez, graças a Deus, o espetáculo belíssimo, com muita música, dança e muita história para contar”, ressaltou o diretor do espetáculo.