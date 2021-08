Chineses sinalizam interesse em ampliar investimentos no RN

Em reunião virtual realizada nesta segunda-feira (16) em comemoração aos 47 anos da relação diplomática China-Brasil, a governadora Fátima Bezerra reforçou o interesse do Rio Grande do Norte em ampliar as parcerias comerciais com os chineses, destacou as potencialidades e o diferencial competitivo do Estado em relação aos concorrentes.

Ocupando posição geográfica privilegiada na rota do comércio internacional, rico em minério, produtor de frutas tropicais, de camarão e pescado, líder na geração de energias renováveis e com potencial infinito para a produção do chamado hidrogênio verde, o Rio Grande do Norte está no radar da nova economia mundial, baseada na redução da emissão de carbono.

“Esse momento está coroando as agendas que demos início em 2019, quando a cônsul aqui esteve, liderando uma comitiva de investidores chineses, abrindo as portas do mercado daquele país para nosso melão. Depois fomos a Pequim e lá assinamos memorando com empresas chinesas para trazer investimentos. A sra. Yan deixou muito claro a decisão firme do governo chinês, através do consulado, de estreitar cada vez mais as relações comerciais com o RN. Tenho certeza de que vamos avançar cada vez mais, não só com o melão, mas com outros produtos de exportação. Demos hoje mais um passo importante no sentido de trazer mais investimentos e promover aquilo que o povo mais almeja, que é emprego. Foi um encontro memorável”, comemorou a governadora Fatima Bezerra, parabenizando os promotores do evento – Jean Valério (Lide RN) e Everton Monezzi (Lide China).

A reunião virtual foi promovida pela Lide Rio Grande do Norte e Lide China e contou com a presença da Cônsul Geral da China no Recife, Yan Yuqing; do diretor geral do Conselho Chinês de Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), Guo Yinghui; do presidente do Conselho de Administração da CPFL Energia, Wen Bo; do vice-presidente da CCCC South America, Yu Yong; do presidente da Fiern, Amaro Sales e do sócio-fundador da Agrícola Famosa, Luiz Barcelos. O diretor geral da China-Brazil Invetiment Development Trade Center, Pan Faming, fez uma intervenção direto da China.

Referindo-se à governadora Fátima Bezerra como “grande amiga”, a Cônsul Geral da China no Recife, Ian Yuqing, defendeu o aprofundamento das relações bilaterais entre o Rio Grande do Norte e a província do Cantão (Guangdong, que tem 104 milhões de habitantes) e o fortalecimento das parcerias em algumas áreas: agricultura verde; energias renováveis, cidades inteligentes e cidades seguras; criação de zonas experimentais industriais em comum para aumentar a produtividade; combate à pobreza; turismo e cultura. “Precisamos realizar eventos culturais para que os povos possam se conhecer melhor, aprofundar a parceria da mídia do RN com a chinesa para que o estado possa aparecer mais para o público chinês”, sugeriu a diplomata.

Portal do Governo do RN



Governo do Estado do RN

Terça-Feira, 17 de Agosto de 2021

