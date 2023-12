Chineses querem construir cidade inteligente e porto de águas profundas no litoral da Paraíba

Um ambicioso projeto de construção de uma cidade internacional inteligente e um porto de águas profundas no município de Mataraca, Litoral Norte da Paraíba, foi anunciado nesta segunda-feira 11. Os investimentos, caso concretizados, devem atingir a marca de R$ 9 trilhões, segundo informações divulgadas na assinatura do protocolo de intenções do município.

A empresa chinesa Brasil CRT, em parceria com o poder público municipal, é a responsável pelo projeto, cujas negociações tiveram início há três anos. A previsão é que os investimentos sejam realizados pela iniciativa privada. De acordo com representantes da empresa, a construção poderá ser concluída em até três anos após o início das obras.

O porto de Mataraca, situado entre a praia da Barra do Camaratuba e a praia do Guaju, será construído no estilo ‘offshore’, sem conexão direta à Terra, semelhante ao porto de Pecém no Ceará. Quanto à cidade inteligente, o cronograma estabelece um prazo de até cinco anos para sua conclusão, ocupando uma área de área de 1 milhão e 100 mil metros quadrados, o equivalente a 110 hectares.

A cidade contará com infraestrutura completa, incluindo metrô, universidades, shoppings, hospitais e outros equipamentos urbanos. Estima-se que a obra, englobando o porto e a cidade, gere 150 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é de que a cidade possa abrigar mais de 200 mil habitantes e receber anualmente mais de 1 milhão de turistas.

O grupo chinês que está à frente do projeto tem expertise em construção de Cidades Inteligentes tendo participado de construções de Cidades como Dubai, Catar, Singapura, Egito entre outras e pretende implantar a mesma tipologia de negócios noutros estados.

“A intenção é que, a partir de tudo finalizado e ajustado com todos os proprietários de imóveis, sejam pessoas físicas e jurídicas, bem como, licenças ambientais e projetos aprovados junto aos órgãos públicos, o Porto de Águas Profundas fique pronto em até 36 meses, e a Nova Mataraca seja entregue em até 5 anos”, informou a empresa por meio de nota encaminhada à imprensa.

O secretário executivo de Energia da Paraíba, Robson Barbosa, esteve no evento e falou da importância da ação e revelou que nesta terça-feira 12 deverá ocorrer uma reunião dos dirigentes da empresa chinesa com o governador João Azevêdo (PSB). O projeto é considerado de grande envergadura e tem sido discutido ao longo de várias décadas, inclusive em governos anteriores.

“É um projeto de vulto, no caso do porto pensado há várias décadas. Como ele [Egberto, prefeito de Mataraca] falou no governo de José Maranhão e agora esperamos que este grupo Chinês que também tem um histórico positivo de investimentos em todo mundo, possa levar a cabo este projeto. Inclusive tem uma audiência marcada amanhã com o governador João Azevêdo, às 11h, onde será detalhado esse projeto”, explicou o secretário.