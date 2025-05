China vai isentar brasileiros de visto para viagens de até 30 dias

Medida passa a valer em 1º de junho e valerá por um ano.

TOPO

Por Reuters

15/05/2025 09h41 Atualizado há 3 horas

Vista da Grande Muralha da China, em Pequim — Foto: Ella Wei/Pexels

Vista da Grande Muralha da China, em Pequim — Foto: Ella Wei/Pexels

A China vai conceder isenção de vistos para brasileiros para viagens de até 30 dias.

A medida entra em vigor em 1º de junho e valerá por um ano, ou seja, até o dia 31 de maio de 2026, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, nesta quinta-feira (15), durante uma entrevista coletiva.

Argentina, Chile, Peru e Uruguai também foram inclusos na isenção.

A isenção de visto de até 30 dias vai valer para viagens de:

turismo;

negócios;

visita de família e amigos;

intercâmbio;

e trânsito.

Com a medida, o Brasil fica pé de igualdade com muitos países europeus e asiáticos.

Isso porque, desde o ano passado, a maioria dos países europeus, bem como seus vizinhos Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para a China.

O anúncio foi feito após um fórum entre autoridades chinesas, latino-americanas e caribenhas em Pequim no início desta semana, no qual o presidente Xi Jinping prometeu aumentar a presença da China com uma nova linha de crédito de US$ 9 bilhões e novos investimentos em infraestrutura.

Investimentos chineses no Brasil

Outros anúncios entre Brasil e China foram feitos nessa semana.

Na segunda-feira (12), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a China pretende investir R$ 27 bilhões em novos projetos no Brasil.

Entre os setores de investimentos estão o de delivery, com a plataforma Meituan; o de carros elétricos, com a montadora GAC, o de energia limpa, com a estatal CGN; e o de mineração, com o grupo Baiyin Nonferrous.

Os R$ 27 bilhões foram citados pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (ApexBrasil), Jorge Viana, após um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim.

Banda na China toca Gilberto Gil durante visita do Lula

Banda na China toc

a Gilberto Gil durante visita do Lula

Investimentos chineses no Brasil

Outros anúncios entre Brasil e China foram feitos nessa semana.

Na segunda-feira (12), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a China pretende investir R$ 27 bilhões em novos projetos no Brasil.

Entre os setores de investimentos estão o de delivery, com a plataforma Meituan; o de carros elétricos, com a montadora GAC, o de energia limpa, com a estatal CGN; e o de mineração, com o grupo Baiyin Nonferrous.

Os R$ 27 bilhões foram citados pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (ApexBrasil), Jorge Viana, após um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim.