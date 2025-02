China diz que Google é suspeito de violar lei antimonopólio no país e abre investigação

Órgão não forneceu mais detalhes sobre a investigação ou sobre o que o Google teria feito para violar a lei. China lançou pacote de medidas de retaliação contra os EUA nesta terça-feira.

Por Redação g1

04/02/2025 14h29 Atualizado há 28 minutos

Antiga sede do Google na China em Pequim, em imagem de arquivo — Foto: AFP

A China incluiu o Google no pacote de medidas que atingem os Estados Unidos, anunciadas nesta terça-feira (4), em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Na sexta-feira (31), o presidente Donald Trump estabeleceu taxas adicionais de 10% em todas as importações chinesas para os EUA. A medida entrou em vigor nesta terça, e, em resposta, a China impôs novas tarifas sobre importações norte-americanas, entre outras ações.

No caso do Google, a Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China afirmou que a Alphabet Inc., dona do sistema de busca, é suspeita de violar a lei antimonopólio do país e disse ter iniciado uma investigação, informou a agência Reuters.

O órgão chinês não forneceu mais detalhes sobre a investigação ou sobre o que o Google teria feito para violar a lei.

Os produtos do Google, assim como seu site de busca, são bloqueados na China, e sua receita proveniente desse país representa cerca de 1% do faturamento global. A empresa ainda trabalha com parceiros chineses como anunciantes, segundo a Reuters.

Em 2017, o Google anunciou o lançamento de um pequeno centro de inteligência artificial na China. Mas o projeto foi dissolvido dois anos depois, e a empresa informou não realizar pesquisas de IA na China atualmente.