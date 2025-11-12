Chefes do Comando Vermelho são transferidos para a mesma penitenciária de Fernandinho Beira-Mar

Os sete chefes do tráfico de drogas do Comando Vermelho transferidos do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira 12 foram levados para a Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), onde também cumpre pena Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar.

A unidade, inaugurada em 2006, foi a primeira penitenciária federal de segurança máxima do país e construída para receber Beira-Mar, identificado no Sistema Penitenciário Federal (SPF) como “o detento 01”. Após passagens por outras unidades, ele retornou a Catanduvas em março de 2023, vindo de Mossoró (RN), 18 dias após a fuga de dois integrantes do Comando Vermelho do presídio potiguar — a primeira da história do sistema.

Segundo integrantes do Ministério da Justiça, não há contato entre os detentos na mesma unidade. Os sete criminosos foram levados sob forte escolta das forças de segurança do Rio de Janeiro até a Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, e permaneceram em celas da Polícia Federal antes da transferência.

Durante o transporte, os presos ficaram algemados nas mãos e nos pés e foram acompanhados por agentes do Sistema Penitenciário Federal. O trajeto até o Paraná durou cerca de uma hora e meia.

O Brasil possui cinco presídios federais de segurança máxima, administrados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, vinculada ao Ministério da Justiça. As unidades estão localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Brasília (DF). Essas penitenciárias abrigam líderes de facções criminosas e condenados de alta periculosidade. Atualmente, cerca de 500 presos estão distribuídos entre as cinco unidades.

O Rio de Janeiro é o segundo estado que mais envia detentos para o sistema federal.