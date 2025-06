Cesta básica tem redução em Mossoró e mais três municípios, mostra pesquisa da Ufersa

O Índice da Cesta Básica Essencial (ICBE), calculado pelo Laboratório de Engenharia Econômica da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Lecon/Ufersa), registrou uma redução média de 3,1% em maio de 2025 nas cidades de Mossoró, Caraúbas e Pau dos Ferros.

Essa é a primeira vez que todas as cidades pesquisadas no Rio Grande do Norte apresentam queda simultânea no custo da cesta básica desde agosto de 2024. Essa tendência de baixa não se limitou ao Estado, com outras 11 cidades do Nordeste também observando uma redução, o que sugere um alívio generalizado nas pressões inflacionárias sobre os alimentos essenciais em diversas regiões da federação.

Em Mossoró, a redução foi de 3,9% (para R$ 542,77), encerrando sete meses de alta. Angicos registrou uma cesta básica de R$ 545,78. Caraúbas teve um decréscimo de 0,7% (R$ 574,69), enquanto Pau dos Ferros apresentou a maior queda, de 4,7% (R$ 521,83). No geral, café e leite foram os itens com mais aumentos, enquanto tomate e arroz lideraram as reduções de preço.

Confira aqui o boletim completo