Cesta Básica tem aumento de 5% em Mossoró

No mês de junho o valor médio da Cesta Básica Essencial Individual (CBEI) apresentou aumento em todas as cidades pesquisadas pelo Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) da UFERSA. Dois itens se destacaram, o tomate que apresentou em média um acréscimo de 45% em relação ao mês anterior devido ao aumento dos custos relacionados ao combate de pragas que reduziram a área plantada em diversas regiões do Brasil. Outro produto em destaque no mês foi o feijão tipo carioca, que em média teve uma redução no preço de 15%. Essa redução no preço se deve pelo bom rendimento das lavouras e pela expectativa de volume expressivo a ser colhido nas próximas safras.

O gasto médio no município de Mossoró/RN no mês de junho foi de R$ 553,21, uma elevação de 5,3% quando comparado com o mês anterior. No acumulado do ano de 2023 a cesta básica essencial apresenta um aumento de 5,8%. O valor máximo encontrado na pesquisa para a CBEI no mês atual foi de R$ 634,05, em contraposição, o valor mínimo encontrado foi de R$ 427,98, resultando em uma diferença entre esses dois estabelecimentos de R$ 206,07.

No município de Angicos/RN o valor médio para o mês de junho foi de R$ 526,97. Esse valor representa uma elevação de 1,7% em relação ao mês anterior e no acumulado no ano a cesta básica tem um acréscimo de 3,6%.

A cesta básica pesquisa mais cara encontra-se em Caraúbas/RN, no mês de junho esse valor foi, em média, R$ 569,09, o que representa uma elevação de 4,8% em relação ao mês anterior. O valor máximo encontrado na pesquisa para o município foi de R$ 604,59, enquanto o menor valor pesquisado foi de R$ 526,36, resultando em uma diferença entre esses dois estabelecimentos de R$ 78,24.

O município de Pau dos Ferros/RN mais uma vez apresenta o menor valor médio pesquisado, nesse mês o custo da cesta básica essencial foi de R$ 492,29, um aumento de 1,1% em relação ao mês anterior. O valor máximo encontrado na pesquisa para a CBEI no mês atual foi de R$ 500,31, enquanto o menor valor pesquisado foi de R$ 419,38, resultando em uma diferença entre esses dois estabelecimentos de R$ 80,93.

Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE do mês de junho de 2023 do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) do curso de Engenharia de Produção da Ufersa. Em Mossoró o levantamento é realizado em parceria com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mossoró (SEDINT). O levantamento é coordenado em Mossoró pelos professores Dr. Thiago Costa e Dra. Cristiane Tabosa, em Angicos pelo professor Dr. Jose Alderir, em Caraúbas pelo professor Dr. Fabiano Dantas e em Pau dos Ferros pelo professor Dr. Anderson Lemos.

O Boletim completo pode ser acessado em:

https://engproducao.ufersa.edu.br/icbe/