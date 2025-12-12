Cesta básica mantém deflação moderada em novembro em Mossoró e mais 3 municípios, aponta pesquisa da Ufersa

Os dados do ICBE de novembro de 2025 indicam valor médio de R$ 519,17 para a cesta básica nas quatro cidades pesquisadas pelo LECON/UFERSA, com variação de -0,1%. A diferença entre a cesta mais cara (Mossoró: R$ 529,33, +1,0%) e a mais barata (Pau dos Ferros: R$ 506,54, -0,3%) é de apenas R$ 22,79, demonstrando homogeneidade regional. Arroz, tomate e pão lideraram a redução do custo médio.

No Nordeste, 15 das 19 cidades acompanhadas apresentaram redução nos preços, refletindo deflação generalizada. Segundo o DIEESE, a maior oferta reduziu os preços de arroz, tomate, açúcar, leite e café. Porém, óleo de soja e carne bovina subiram devido ao mercado internacional e à demanda por exportação.

Em Mossoró, leite (+6,2%), carne (+5,2%) e pão (+5,1%) tiveram as maiores altas, enquanto tomate caiu -17,5%. Angicos manteve estabilidade mensal. Caraúbas registrou queda de -33,2% no arroz. Pau dos Ferros teve aumento de +18,7% no leite e redução de -21,4% no tomate, evidenciando variações locais distintas.

