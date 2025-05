‘Cessar-fogo com a Ucrânia é possível assim que acordos forem feitos’, diz Putin após ligação com Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciaram sua tão esperada conversa, através de uma ligação telefônica, por volta das 11h desta segunda-feira (19) – no horário de Brasília, afirmaram oficiais da Casa Branca.

A conversa, que tem como objetivo avançar nas negociações de cessar-fogo na guerra da Ucrânia, durou mais de duas horas.

Putin se pronunciou através da mídia estatal russa. Classificou a conversa com o presidente dos EUA de “informativa e útil” e afirmou que Moscou está pronto para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre futuras negociações de paz:

“O cessar-fogo com a Ucrânia é possível assim que acordos forem feitos. Em geral, estamos no caminho certo. A posição da Rússia é clara. O principal para nós é eliminar as causas profundas desta crise. Só precisamos determinar as maneiras mais eficazes de avançar em direção à paz”.

Putin agradeceu a Trump por apoiar a retomada das negociações diretas entre Moscou e Kiev, e disse que Trump notou o apoio da Rússia à paz:

“Concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia proporá e está pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz, definindo uma série de posições, como, por exemplo, os princípios de solução e o momento de um possível acordo de paz”, disse Putin a repórteres perto do resort de Sochi, no Mar Negro”.

Depois de Putin, Donald Trump também falou sobre a conversa através de sua rede Truth Social:

“Acredito que correu muito bem. Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e, mais importante, para o fim da guerra. As condições para isso serão negociadas entre as duas partes. O tom e o espírito da conversa foram excelentes”.

O presidente americano também mostrou estar aberto a uma parceria comercial com a Rússia, que afirmou ter “potencial ilimitado”:

“A Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos quando este ‘banho de sangue’ catastrófico terminar, e eu concordo. Há uma tremenda oportunidade para a Rússia criar enormes quantidades de empregos e riqueza. Seu potencial é ilimitado. Da mesma forma, a Ucrânia pode ser uma grande beneficiária do comércio, no processo de reconstrução de seu país”.