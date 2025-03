César visita bancada federal do RN em Brasília e apresenta projetos para o desenvolvimento de Martins

Em agenda oficial em Brasília, o prefeito de Martins, César Móveis, visitou senadores, deputados federais e lideranças nacionais, apresentando projetos e demandas que visam o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a visita, César esteve com os deputados federais Natália Bonavides, Fernando Mineiro, João Maia, Benes Leocádio, General Girão e Sargento Gonçalves, além dos senadores Zenaide Maia, Styvenson Valentim e Rogério Marinho. Ele também se reuniu com Abraão Lincoln, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Aquicultura, em busca de parcerias que possam beneficiar o setor produtivo local.

César levou propostas voltadas para áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e apoio ao pequeno produtor rural. Segundo ele, a receptividade foi extremamente positiva.

“Fui muito bem recebido por todos. Cada parlamentar demonstrou atenção, respeito e compromisso com as causas de Martins. Apresentamos projetos viáveis, pensados com responsabilidade, e que podem transformar a vida das pessoas. Serei incansável nessa missão de cuidar de Martins. Nosso povo merece mais oportunidades, mais dignidade e um futuro melhor”, afirmou César.

A agenda institucional reforça o compromisso de César com uma gestão propositiva, que busca, com diálogo e articulação, as parcerias necessárias para fazer Martins avançar.