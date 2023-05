Cerimônia de inauguração do Centro de Velório Glicéria da Silva foi realizada neste sábado (29)

O Centro de Velório Glicéria da Silva abrigará os velórios do município, e contando com uma estrutura ampla e equipada, veio para proporcionar conforto às famílias enlutadas prestarem suas condolências neste momento sensível.

Com a presença de populares e autoridades locais, uma das 17 obras iniciais, que fazem parte do Programa Avança Tibau, teve sua inauguração. A construção contempla mais de 352,42 metros quadrados de calçada e áreas de passeio com piso intertravado e também, um amplo estacionamento feito em paralelepípedo.

A inauguração também contou com um encontro religioso e cerimônia de entrega da obra para a população.