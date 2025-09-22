Cerca de duas toneladas de lagosta são apreendidas por transporte ilegal no RN, diz PRF

Cerca de duas toneladas de lagosta foram apreendidas na manhã desta segunda-feira (22) no Rio Grande do Norte, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O caso ocorreu durante uma fiscalização de rotina no km 118 da BR-101, em São José de Mipibu, na Grande Natal.

A carga estava em um caminhão e tinha saído do litoral norte com destino a um porto em Pernambuco para exportação.

No entanto, segundo a PRF, o crustáceo era transportado sem a documentação exigida. Além disso, o veículo apresentava irregularidades sanitárias: mais de 30% da carga estava morta, o que descumpre portaria dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente.

“O veículo já havia sido flagrado em ocorrência semelhante, pela PRF, no mês passado, no estado da Paraíba”