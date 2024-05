Cerca de 52 mil pessoas farão o “Enem dos Concursos” no Rio Grande do Norte

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como o “Enem dos Concursos“, ocorrerá neste domingo 5 em todo o país. No Rio Grande do Norte, 52.072 candidatos participarão das provas, realizadas nos turnos da manhã e da tarde, em quatro cidades: Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó. Os candidatos serão distribuídos em 93 locais de prova, totalizando 1.503 salas em todo o estado. No total, 2,65 milhões de pessoas se inscreveram para as 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos da administração pública federal.

O Concurso Público Nacional Unificado será realizado em dois turnos no mesmo dia, contendo questões objetivas e dissertativas. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está prevista para o dia 3 de junho, enquanto os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e cursos de formação terá início em 5 de agosto.

Os candidatos podem consultar seus locais de prova por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Área do Candidato (cpnu.cesgranrio.org.br), o mesmo portal em que realizaram a inscrição. Para acessar, é necessário fazer login com os dados da conta gov.br. Os 228 municípios que sediarão o Concurso Nacional estão distribuídos em todos os 27 estados brasileiros e no Distrito Federal. Segundo o Governo, o objetivo é diversificar o funcionalismo público.

É importante ressaltar que, conforme o edital, a apresentação de um documento com foto é obrigatória, sendo proibidas as cópias. No entanto, para facilitar a logística, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou o uso de documentos digitais para identificação pessoal, incluindo o e-Título, CNH Digital e o RG digital. Esses documentos digitais devem ser apresentados por meio dos aplicativos oficiais ou pela Carteira de Documentos Digitais do gov.br.