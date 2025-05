Centro de Referência Paralímpico da Uern está com inscrições abertas para Festival Paralímpico 2025

O Comitê Paralímpico Brasileiro, em parceria com o Centro de Referência Paralímpico da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CRP/Uern), promoverá o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025 no dia 14 de junho de 2025, no ginásio de esportes da Faculdades de Educação Física da Uern, no horário das 8h:30 às 11h.

O festival acontece em todo o país e tem como objetivo proporcionar aos participantes a inclusão, vivência e experiência nos Esportes Paralímpicos, além de aproximar a criança com deficiência do esporte paralímpico. A expectativa é atender pelo menos 24.000 crianças em todo o Brasil, em atividades lúdicas relacionadas com modalidades paralímpicas.

O público-alvo do projeto são crianças e jovens com e sem deficiência, com idade entre 07 e 23 anos. As inscrições podem ser realizadas através de link disponível na bio do Instagram: @centrodereferenciauern.