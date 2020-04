Centro de Referência da Mulher segue realizando trabalho de acompanhamento com mulheres vítimas de violência

Mossoró dispõe dos serviços do Centro de Referência da Mulher, CRM, equipamento estratégico da política de enfrentamento à violência contra as mulheres, exercendo o papel de articulador dos serviços que integram a rede de atendimento e garantindo o acesso para as que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em função da violência de gênero. Durante o período de pandemia, o CRM segue ofertando auxílios como atendimento psicológico e social, além da prevenção, reinserção da vítima e acolhimento, em casos necessários.

Segundo Cynarle Priscila, diretora do CRM, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, com acompanhamento periódico feito pela equipe. “Nesse período de pandemia, em função das orientações da OMS, suspendemos as reuniões coletivas, como rodas de conversa. Mas os demais serviços seguem funcionando, pois sabemos que há estatísticas que confirmam o aumento da violência contra a mulher nesse período de isolamento”, informa.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que a quarentena gerou um aumento de quase 9% no número de ligações para o canal Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher. No Rio Grande do Norte esse aumento foi de 33,3%.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que os registros de lesão corporal no último mês aumentaram 34% no RN.