Centro de Referência da Mulher realiza atendimentos psicossociais com mulheres vítimas de violência doméstica em Mossoró

O Centro de Referência da Mulher Brasileira (CRMB), operado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Juventude (Semasc) de Mossoró, vem realizando atendimentos psicossociais por meio de uma rede de apoio do município ou por demanda livre. É feito um trabalho de busca ativa dentro dos equipamentos da Proteção Básica de Assistência Social, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e também nas Unidades Básicas de Saúde. Dependendo da necessidade, essa busca pode ser realizada em instituições privadas.

“O CRMB tem um atendimento psicossocial com psicólogos e assistentes sociais que podem ser feitos com as duas profissionais. Dependendo da situação, pode ser realizado separadamente. As mulheres podem chegar aqui com demandas espontâneas, por saberem que têm direito a esse serviço. Não precisa ter o Boletim de Ocorrência (B.O), nem a Medida Protetiva, mas caso tenha é bom trazer para que possamos dar agilidade na documentação e encontrar mais meios para ajudá-las, como encaminhar para a Patrulha Maria da Penha, para fazer o acompanhamento”, declarou Maria Manoela, diretora do CRMB.

Após o Ministério Público (MP) visitar o CRMB em outubro de 2024, o número de atendimentos chegou a 134 até o momento. O equipamento conta 54 prontuários abertos e ativos. Os atendimentos podem ser encaminhados por outros órgãos como Delegacia, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) ou por meio de equipamentos da Prefeitura de Mossoró.

A equipe do CRMB é composta exclusivamente por mulheres com a missão de acolher vítimas de violência doméstica, oferecendo acolhimento e amparo.