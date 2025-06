Centro de Controle Operacional (CCO), em Mossoró, monitora sistema de abastecimento

A Caern vem adotando uma série de medidas para melhorar o sistema de abastecimento de Mossoró. Uma delas foi a entrada em operação do Centro de Controle Operacional (CCO), que está funcionando na sede da Regional Oeste, no bairro Bom Jardim. A sala monitora o volume dos reservatórios da zona urbana, identifica áreas com baixa pressão na rede de água e envia equipes para a resolução das ocorrências.

O CCO operou em fase de testes nos últimos três meses, e os dados indicam que, com o funcionamento da sala de monitoramento, foi possível dar mais agilidade aos serviços de campo. Um levantamento realizado pela Unidade de Operação e Manutenção de Água (UNAM) concluiu que 80% das demandas por desabastecimento e vazamentos de água são resolvidas dentro do prazo regulatório. “Nosso objetivo é melhorar ainda mais os índices. Os três primeiros meses já mostram um grande avanço com o funcionamento do CCO”, ressalta o coordenador da UNAM, Dyhego Rebouças.

O trabalho continuará durante o Mossoró Cidade Junina, período em que a cidade recebe um grande número de visitantes, acompanhando a distribuição de água em diversos pontos do município. Para colaborar com o monitoramento, a população deve registrar as ocorrências pelos canais de atendimento da Caern: WhatsApp (84) 98118-8400, site agencia.caern.com.br, teleatendimento 115 e aplicativo Caern Mobile.

*SISTEMA DE ESGOTO*

Equipes da Unidade de Operação e Manutenção de Esgoto estiveram, no último domingo (01) e ao longo desta semana, realizando a limpeza de caixas e coletores na avenida Rio Branco e ruas próximas. O trabalho visa garantir o bom funcionamento do sistema antes do Mossoró Cidade Junina, quando a região recebe um grande número de visitantes.