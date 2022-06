Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos é inaugurada em Natal

A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente inauguraram a Central de Logística Reversa de Natal (RN). A parceria traz como objetivo incentivar e conscientizar a população sobre a realização do descarte ambientalmente correto de eletroeletrônicos e eletrodomésticos na capital potiguar.

“Com a inauguração da Central em Natal, inicia-se uma nova etapa do processo de logística reversa no estado potiguar. Com o local será possível conscientizar a população e apresentar os benefícios do descarte ambientalmente correto dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, evitando assim o aumento da poluição nas vias, rios e mares, com emissão de gases e metais pesados que fazem mal para a saúde da população”, comenta Helen Brito, gerente de Relações Institucionais da ABREE.

O evento de inauguração ocorreu nesse final de semana, no Natal Reciclagem. No ano de 2020, entrou em vigência o Decreto Federal 10.240/2020, que realiza a regulamentação do setor de reciclagem e logística reversa. A legislação dividiu a reponsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos no seu pós-consumo, com os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de eletroeletrônicos.

Atualmente, já são quase 3,7 mil pontos de recebimento de eletroeletrônicos e eletrodomésticos inaugurados pelo Brasil, em sua maioria no setor varejista. A entidade marca presença em mais de 1,2 mil municípios brasileiros. Vale ressaltar que após o descarte correto dos pontos de recebimentos dos parceiros, a ABREE realiza com segurança a destinação final e ambientalmente correta dos produtos pós-consumo.

No site da associação é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos, realizando uma busca por meio do CEP, além disso, consta uma lista completa de quais produtos podem ser descartados, como: batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão, entre outros.