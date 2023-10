Censo Previdenciário 2023: prazo para servidores atualizarem dados termina no próximo dia 27

Os servidores do Município de Mossoró têm até o dia 27 deste mês para atualização dos dados cadastrais e funcionais no Censo Previdenciário 2023. O atendimento acontece no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo, bairro Aeroporto, sendo uma etapa posterior ao agendamento on-line.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró), o Censo é de caráter obrigatório e destina-se aos servidores municipais efetivos, ativos, aposentados, pensionistas e dependentes de todos os poderes e órgãos da Administração Pública Direta e Indireta de Mossoró, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), além dos servidores admitidos sem concurso antes de 1988 e beneficiados pela estabilidade excepcional.

O agendamento pode ser realizado por meio do site https://agendacenso.com.br/previmossoro. Na data definida, o servidor deverá dirigir-se ao Centro Administrativo, com a documentação requerida, para fazer prova de vida e atualizar os dados. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O detalhamento da documentação necessária consta no Decreto n.º 6.871, publicado em 1º de agosto deste ano, no Diário Oficial de Mossoró (DOM) — confira a íntegra do decreto aqui. Para eventuais dúvidas, o Previ-Mossoró dispõe do telefone e WhatsApp 0800 800 3400.

O Censo Previdenciário tem por finalidade a atualização e manutenção em caráter permanente de um banco de dados consistente, necessário para o Cadastro Nacional de Informações Sociais dos RPPS e estudos relativos ao equilíbrio financeiro e atuarial, bem como para adoção de práticas de gestão previdenciária que permitam a definição e introdução de estratégias com celeridade e eficiência.

Conforme o decreto que institui o censo, o servidor ou segurado que não realizar a atualização das informações cadastrais terá o pagamento de sua remuneração ou proventos suspenso, ficando seu restabelecimento condicionado ao comparecimento ao Previ-Mossoró.