Censo 2022: 10,8% dos potiguares moram em ruas com calçadas livres de obstáculos e 14% têm rampas para cadeirantes

Somente 10,8% da população do Rio Grande do Norte mora em ruas com calçadas livres de obstáculos, como degraus, e apenas 14% em vias com rampas para acesso de cadeirantes. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados nesta quinta-feira (17) pelo IBGE.

Apesar disso, o estado é o segundo da região Nordeste com maior presença de vias com calçadas e com rampa de acessibilidade. Outro destaque positivo é que 98,5% da população mora em vias com iluminação pública.

Já a presença de bueiros ou bocas de lobo foi registrada em apenas 19,2% das localidades. Nesse aspecto, o estado teve o oitavo pior resultado Nordeste e ficou na 26ª posição nacional.

A Pesquisa das Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios do Censo 2022 analisou uma série de indicadores sobre infraestrutura e condições urbanas nas áreas residenciais.

Segundo o IBGE, no estado 90,3% dos moradores viviam em áreas com vias acessíveis a caminhões, ônibus e veículos de carga, enquanto 2% residiam em locais onde a circulação é restrita somente a motocicletas, bicicletas e pedestres. A pavimentação das vias alcançou 84,1%.

Indicadores das Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios do RN

Indicador Percentual Posição no Nordeste Posição no Brasil

Via com capacidade de circulação de caminhão, ônibus, veículos de transporte de carga 90,3% 5ª 17ª

Via com capacidade de circulação de motocicletas, bicicletas e pedestres 2% 6ª 13ª

Existência de via pavimentada 84,1% 5ª 16ª

Existência de iluminação Pública 98,5% 2ª 4ª

Existência de bueiro/boca de lobo 19,2% 8ª 26ª

Existência de ponto de ônibus e van 3,9% 7ª 19ª

Existência de calçada/passeio 86,7% 2ª 7ª

Existência de calçada livre de obstáculo 10,8% 5ª 19ª

Existência de rampa para cadeira de rodas 14,1% 2ª 14ª

Existência de vias sinalizadas para bicicleta 0,9% 8ª 24ª

Existência de arborização (1 árvore ou mais na via) 66,1% 3ª 12ª