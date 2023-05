Cenipa vai revelar relatório sobre o acidente de Marília Mendonça nesta segunda-feira

O Globo

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), vai apresentar, nesta segunda-feira (15), o resultado final da investigação sobre o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. O relatório será apresentado aos familiares das vítimas em primeira mão — às 14h —, e só depois liberado ao público. A informação foi confirmada ao GLOBO pelo advogado Robson Cunha, que representa a família de Marília.

No dia 5 de novembro de 2021, a aeronave de matrícula PT-ONJ caiu no município de Piedade de Caratinga após colidir com um cabo da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig). Todas as cinco pessoas dentro do bimotor morreram. Além de Marília, o avião levava o produtor Henrique Bahia, o assessor Abicieli Silveira e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.