Cenipa começa a investigar queda de girocóptero que matou duas pessoas no RN

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), iniciou a investigação da queda de um girocóptero que matou duas pessoas nesta segunda-feira (21) na Região Costa Branca do Rio Grande do Norte.

O girocóptero caiu na praia de Areias Alvas, entre os municípios de Grossos e Tibau. Morreram no acidente Flavius Neves, de 66 anos, e Geraldo Francisco da Silva, de 42. Flavius Neves era piloto de girocóptero, mas vídeos nas redes sociais mostraram ele como passageiro da aeronave no dia do acidente (veja detalhes mais abaixo).

Segundo a FAB, investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) foram acionados para realizar um “Ação Inicial” da ocorrência.

Na “Ação Inicial”, de acordo com a FAB, são aplicadas técnicas específicas por profissionais qualificados e credenciados, que são responsáveis por:

coleta e confirmação de dados;

preservação dos elementos;

verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave;

levantamento de outras informações necessárias à investigação.

A FAB informou que a previsão é que a conclusão dessa investigação ocorra “no menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.

Quando concluído, o relatório final será publicado no site do Cenipa. O Centro informou que o relatório representa o posicionamento oficial em relação ao resultado final das investigações.

As investigações conduzidas pelo Cenipa, segundo a FAB, têm como único objetivo contribuir para a prevenção de acidentes aeronáuticos, “disseminando lições aprendidas por meio dos Relatórios Finais de investigação e, quando aplicáveis, por meio das Recomendações de Segurança”.

“Os trabalhos não têm o propósito de atribuir culpa ou responsabilidade civil ou criminal em um acidente aeronáutico, mas, sim, identificar possíveis fatores contribuintes que possibilitem elucidar eventuais aspectos técnicos relacionados à ocorrência aeronáutica, com o objetivo de preservar vidas por meio do fortalecimento da segurança do transporte aéreo”, informou.