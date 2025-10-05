Cemig fortalece presença no Mercado Livre no Norte e Nordeste

A Cemig anunciou um novo período promocional no modelo de comissionamento de seus parceiros comerciais no Mercado Livre de Energia, válido até 31 de dezembro de 2025. A medida foca em vendas nas regiões Norte e Nordeste e busca ampliar a presença da companhia no Ambiente de Contratação Livre (ACL), reconhecendo o potencial de crescimento desses mercados.

A iniciativa integra a evolução do Programa Sinergia, lançado pela empresa para ampliar e tornar ainda mais atrativa a relação com consultores e empresas do setor. Entre os diferenciais já consolidados estão a remuneração triplicada, o pagamento imediato no ato da assinatura do contrato e a possibilidade de receitas recorrentes durante toda a vigência do fornecimento de energia.

No caso específico do Norte e Nordeste, o novo modelo garante condições promocionais diferenciadas, valorizando o papel dos parceiros locais no crescimento sustentável do setor.

“O objetivo é ampliar a liderança da Cemig no Mercado Livre e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho de quem está ao nosso lado na missão de transformar o mercado energético brasileiro. Queremos dar previsibilidade, liquidez e reconhecimento aos nossos parceiros, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional”, afirma Sérgio Lopes Cabral, vice-presidente de Comercialização da Cemig.

Entre as iniciativas recentes que impulsionaram esse crescimento está o Energia Livre Cemig, primeiro e-commerce de energia do país, disponível no site energialivre.cemig.com.br . A plataforma digital oferece simulações personalizadas, comparativos de ofertas e contratação 100% online, com transparência e segurança, ampliando a capilaridade da companhia e garantindo acesso a um público cada vez mais diversificado — do varejo ao atacado.

Dez mil unidades consumidoras no Mercado Livre

A Cemig reafirma seu protagonismo no setor elétrico ao se tornar a primeira comercializadora de energia do país a ultrapassar a marca de 10 mil unidades consumidoras no Mercado Livre de Energia. Esse feito reforça a tradição da companhia, que atua nesse segmento desde a criação do ACL, no início dos anos 2000.

No segmento atacadista, a companhia atende mais de sete mil clientes, enquanto no varejista está próxima de atingir três mil unidades consumidoras em alta e média tensão.

