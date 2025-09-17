Celular pega fogo e criança de 10 anos sofre queimaduras no interior do RN

Um menino de 10 anos sofreu queimaduras nas mãos e no abdômen depois que o celular que levava na cintura pegou fogo. O caso aconteceu em Portalegre, no interior do Rio Grande do Norte.

O menino estava se arrumando para sair com o celular na cintura, preso ao cós da bermuda, quando o fogo começou. O fato aconteceu no último domingo (14).

“Quando eu olhei para Luiz Antônio ele já estava em chamas. O fogo entrou pela camisa e já estava pegando fogo nele. No momento, eu tentei tirar a roupa dele e apagar o fogo. Graças a Deus, o celular não explodiu, mas pegou fogo nele”, contou Andreza Oliveira, mãe do garoto.

A mãe relatou ainda que o aparelho era usado e havia pertencido à avó do menino antes de ser repassado a ele.

De acordo com Andreza, as queimaduras atingiram as mãos e a barriga da criança. “À noite a gente veio para casa, o médico deu alta e passou para tratar em casa. Ele está bem, só teve queimaduras superficiais de primeiro grau”, disse.

O menino foi levado à UPA da cidade, ficou em observação e recebeu alta no mesmo dia.

O técnico em manutenção de celulares Flávio Soares explicou que casos como esse costumam estar relacionados à bateria dos aparelhos.

“A bateria é o único componente inflamável. As causas mais comuns são superaquecimento, bateria de má qualidade ou falsificada e até a entrada de suor no aparelho, que pode provocar curto-circuito”, afirmou.